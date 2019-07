Najväčšia hviezda amerických majsteriek sveta Rapinoeová: Motivácia spoza mreží!

"Sme bláznivé a preto všetko, čo sme dokázali, vyzerá také výnimočné," poznamenala do fialova odfarbená kapitánka amerických majsteriek sveta Megan Rapinoeová, ktorá počas MS vo Francúzsku zaujala aj kontroverznými odkazmi do Bieleho domu.

Až jej spoluhráčka vyklebetila, kde hľadala Megan motiváciu byť úplne naj.

Áno, Rapinoeová získala titul svetovej šampiónky a k tomu trofej pre najlepšiu hráčku turnaja a najlepšiu strelkyňu turnaja. Jednoducho povedané: bola ťahúňom tímu, ktorý vybojoval zlaté medaily v takej pohode ako to už dávno žiaden iný futbalový tím nedokázal! Každý gól a každé víťazstvo posielala do San Diega človeku, ktorý bol jej vzorom, dôvodom, pre ktorý sa dala na futbal, no momentálne sedí za mrežami. Je to Meganin starší brat Brian, ktorý ju priviedol k futbalu. „Megs, srdci mi puká, že si ma nedokázala dostať von na mesiac, aby som ťa videl vo Francúzsku,“ odkázal jej z basy brat, ktorému sestra pred MS odpovedala takto: „Je to smutné, že budem mesiac bez teba. Že ťa mesiac nemôžem rozmaznávať!“

A čo vyviedol vzor najlepšej hráčky šampionátu? Kým ona drela, aby sa vo futbale presadila, on svoj talent zakopal v tvrdých drogách. Už v pätnástich ich predával v škole, neskôr kvôli dávke bez ktorej nedokázal žiť kradol autá, kšeftoval so zbraňami, takže nečudo, že športovú kariéru vymenil za život za mrežami, kde sa dostal do ešte horšej spoločnosti nacistov a rasistov. Zopár rokov si už odsedel, ďalších osem a niečo ho ešte čaká. Dokonale pos..tý život si už Brian asi uvedomuje, inak by neposlal sestre toto vyznanie: „V detstve som bol ja jej vzorom, ale teraz je to naopak. Ona je mojim!“