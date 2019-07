Sagan vzdal poklonu víťazovi: Toto od Francúza vôbec nečakal!

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v tretej etape 106. ročníka Tour de France piatu priečku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii , ktorý sa odtrhol od pelotónu približne 16 km pred koncom a svoj sóloúnik doviedol do víťazného konca. Jazdec stajne Deceuninck - Quick Step zvládol 215 km dlhú trať so štartom v belgickom Binche a cieľom vo francúzskom Épernay za 4:40:29 h. Na druhej priečke skončil Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) a tretí finišoval Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Sagan je na čele bodovacej súťaže.

"Na ceste som nechal úplne všetko, prebehlo mi hlavou, že môžem získať žltý dres a dodalo mi to motiváciu. Je to pre mňa splnený sen. Mali sme plán vyhrať etapu a vedel som, že musím vyraziť dosť skoro. Som rád, že do posledného kilometra som si priniesol dostatočný náskok. Uvidíme, ako dlho budem môcť nosiť žltý dres, stúpanie na La Planche des Belles Filles v 6. etape bude veľmi náročné, ale vyskúšam to," povedal Alaphilippe, pre ktorého to je tretie etapové víťazstvo na Tour, dve má z minulého ročníka.

Dvadsaťosemročný pretekár vyhral etapu a získal najcennejší dres symbolicky v deň, keď sa Tour presunula z Belgicka na francúzske územie. Slávny "maillot jaune" si obliekol premiérovo v kariére, navyše ako prvý Francúz od roku 2014.

Šéf Saganovho tímu neskrýva ambície: Chcem žltý dres z TdF!

Alaphilippe má na čele náskok 20 s pred Woutom van Aertom z Belgicka, ktorý má biely dres pre najlepšieho mladého pretekára. Tretí je ďalší jazdec stajne Jumbo Steven Kruijswijk z Holandska (+25 s). Na čelo súťaže vrchárov sa vďaka výbornému výkonu dostal Belgičan Tim Wellens (Lotto-Soudal), Sagan má na čele "bodovačky" 17-bodový náskok pred Matthewsom.

"Išli sme naplno. Na konci boli zradné a ostré stúpania. Keď Julian Alaphilippe zaútočil, prekvapilo ma to. Dokázal si udržať náskok až do konca, gratulujem mu. Jeho útok bol veľmi silný. Zajtra sa pokúsime uspieť v špurte. V súťaži o zelený dres mám len o pár bodov viac ako Michael Matthews. Moja situácia by mohla byť lepšia i horšia, no ešte nie je nič hotové. Do Paríža vedie ešte dlhá cesta," povedal Sagan pre oficiálnu stránku podujatia.