Odvolaný kňaz Stanislav sa ocitol na dne: S rodinou musia vyžiť len s 210 €, to však nie je ich jediné trápenie!

Nikto sa s nimi nemazná. Stanislav Németh (58), ktorý pred 12. rokmi musel vyzliecť kňazské rúcho, si už zvykol, že ho neoslovujú pán farár.

Za porušenie celibátu totiž musel prijať cirkevný trest. S družkou má tri malé zdravé deti, no odraziť sa z dna bolo pre nich veľmi ťažké. Neustále sťahovanie a hľadanie práce suspendovaný kňaz vyriešil úspešným absolvovaním kurzu potrubára. Rodinná pohoda však netrvala dlho. Vytúženú zmenu schladila esemeska o mínuse na účte. Otvoriť galériu Život na fare opustil pre lásku. Zdroj: anc Bývalý kňaz sa staral o veriacich v Plešivci, no rozhodol sa mať vlastnú rodinu. Ani s odstupom 12 rokov to nebanuje. „Teraz už viem, čo je to starať sa o vlastné deti a neľutujem nič. Verím, že sa pretlčieme životom, aby sa aj naši potomkovia mali tak ako iní,“ hovorí Stanislav s tým, že za tie roky sa pre existenčné problémy sa sťahovali až osemkrát.

A teraz ich dobehli staré resty. „Družka nezvládala splácať pôžičku a s úrokmi z omeškania suma prešvihla vyše 900 €. Nedávno mi na jej účet poslali cestovné a diéty vo výške 111 € za úspešné zvládnutie kurzu potrubára. Odrazu však pípol mobil a dostali sme sa do hlbokého mínusu,“ opisuje situáciu hlava rodiny.

Zásah exekútora

Stanislav priznáva, že v jeho veku a s minulosťou ako čierna ovca sa nevie natrvalo zamestnať. „Mám zdravé ruky a na fare som sa naučil murovať, robiť stierky či klásť dlažbu. Roboty sa nebojím, no sú to len brigády. Na lepšie časy svitalo až teraz po absolvovaní kurzu potrubára, čo je finančne výhodná profesia. Zrazu však prišiel zásah exekútora, zablokovali nám účet a zase sme v hlbokej tiesni,“ len smutne konštatuje bývalý kňaz. Aj s rodinnými prídavkami, príspevkom v hmotnej núdzi a na bývanie pritom má päťčlenná rodina len 210 eur mesačne!

Z toho polovicu minú na nájom. Podľa Stanislavy Kolesárovej zo Slovenskej komory exekútorov zaistenie majetku patrí medzi povinnosti exekútorov. „Zablokovať zistené účty možno len Príkazom na začatie exekúcie, keď sa zablokuje pohľadávka len do výšky dlhu,“ uviedla Kolesárová s tým, že exekútor nemá povinnosť o tom informovať držiteľa účtu. „Postihuje však len majetok patriaci dlžníkovi, teda nie majetok tretej osoby. Družke účet zablokovať môže, ak má spoločný účet s dlžníkom,“ dodala.