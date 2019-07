Tragédia na výletnej lodi: Dedko chcel vnučke († 18 mes.) ukázať výhľad, vypadla mu z náručia

Výlet sa pre rodinu zmenil na obrovskú tragédiu. Z okna luxusnej výletnej lode vypadlo 18-mesačné dievčatko dedkovi z náručia. Napriek tomu, že dieťa okamžite previezli do nemocnice, pomôcť sa mu už nedalo.

Na lodi Freedom of the Seas, ktorá 4 000 pasažierom ponúka 7-dňovú plavbu po južnom Karibiku, sa malé 18-mesačné dievčatko plavilo spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Loď kotvila v San Juane, hlavnom meste Portorika, keď dedko v okne na 11. palube, čo je približne 45 m nad zemou, chcel ukázať nádherný výhľad. Dieťa však z okna nešťastne vypadlo. Polícia prípad vyšetruje.

Ako informuje zahraničný zdroj Dailymail, dieťa sa malo dedkovi, Salvatorremu Anellovi, vyšmyknúť. Zdesení cestujúci počuli, ako nešťastná matka kričí a plače. "Ten výkrik bolesti sa nedá porovnať so žiadnym iným výkrikom," povedal svedok tragickej udalosti, ktorý bol v tom čase nablízku.

Dievčatko malo dopadnúť na betón. Na palube lode sa nachádzala celá rodina zosnulého dieťatka. Všetci sú z tragickej udalosti zdrvení. "Úprimnú sústrasť dôstojníkovi Alanovi Wiegandovi (otcovi) a celej rodine po tejto tragickej strate ich dieťaťa v Portoriku," uviedla vo vyhlásení polícia. Kapitán lode taktiež vyjadril úprimnú sústrasť a oznámil, že loď bude mať oneskorenie. Rodina sa zatiaľ k celej udalosti odmietla vyjadriť.