Kamarátil sa s Trumpom aj Clintonom: Americký miliardár čelí obvineniam zo zneužívania dievčat

Americký miliardár Jeffrey Epstein, ktorý sa priatelil s terajším republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom aj bývalým demokratickým šéfom Bieleho domu Billom Clintonom, je obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých dievčat. Vyplýva to podľa agentúry AP z pondelok zverejnených dokumentov, ktoré prokuratúra predložila súdu.

Prípady, ktorých je niekoľko desiatok, sa stali prinajmenšom v rozmedzí rokov 2002 až 2005, a teoreticky za ne hrozí až doživotné väzenie.

"Epstein zámerne vyhľadával maloleté a vedel, že mnohým z jeho obetí bolo v skutočnosti menej ako 18 rokov, a to aj preto, že maloleté obete mu samy o svojom veku povedali," citoval Reuters obvinenia. Najmladšie z dievčat malo podľa prokuratúry 14 rokov. Podľa obvinenia teraz šesťdesiatšesťročný Epstein tiež niektorým zneužívaným dievčatám platil za to, aby mu samy zohnali ďalšie obete. Finančník si do svojich rezidencií na Floride a v New Yorku pozýval dievčatá napríklad kvôli plateným masážam, potom ich ale zneužíval. Podľa prokuratúry si vybudoval sieť, vďaka ktorej si zaistil prístup k mladým dievčatám.

Agentúra Bloomberg napísala, že využíval aj svojich zamestnancov, aby mu dievčatá odvážali domov. Polícia Epsteina zadržala v sobotu v noci po návrate z Francúzska. Teraz súd rozhoduje o možnom prepustení na kauciu. Prokuratúra sa snaží súd presvedčiť, aby kauciu neumožnil, poukazuje okrem iného na to, že Epstein by vďaka svojmu bohatstvu, súkromnému lietadlu či nehnuteľnostiam v zahraničí mohol z USA utiecť.

Prvýkrát sa Epstein dostal do hľadáčika polície v roku 2005, kedy vyšetrovatelia preverovali tvrdenie, že vo svojom floridskom sídle zneužíval mladistvé dievčatá. To vtedy odmietol s tým, že všetky jeho milostné schôdzky boli po vzájomnej dohode a že predpokladal, že všetky dievčatá boli plnoleté. Podľa vyšetrovateľov ale mali tie najmladšie 14 rokov. Epstein sa ale nakoniec dohodol s prokuratúrou a súd ho v roku 2008 poslal na 18 mesiacov do väzenia. Z trestu si odpykal 13 mesiacov, vo väzení navyše prakticky trávil len noci, lebo mu súd dovolil dochádzať šesťkrát týždenne do kancelárie pracovať. Proti tejto dohode sa ohradili zneužívané dievčatá, ktoré ju súdne napadli. Súd na Floride tento rok rozhodol, že dohoda bola protizákonná, ale ministerstvo spravodlivosti aj tak nevidelo dôvod dohodu rušiť.

Epstein v minulosti vlastnil lietadlo Boeing 727, ktorému sa kvôli miliardárovým obvineniam hovorilo Lolita Express. Na lety si často pozýval hostí, okrem iného aj niekdajšieho prezidenta Clintona, ktorý s ním podľa televízie Fox News cestoval najmenej 26-krát. Trump počas svojej kandidatúry v roku 2016 čelil kritike, že sa s Epsteinom kamarátil. Trumpov právny zástupca Alan Garten to vtedy odmietol a vyhlásil, že Trump a Epstein žiadni kamaráti neboli. V roku 2002 ale Trump v rozhovore s magazínom New York vyhlásil, že Epsteina pozná 15 rokov a že je to báječný človek. "Je s ním veľa zábavy. Tiež sa hovorí, že má rád krásne ženy ako ja," povedal vtedy Trump s odkazom na to, že tieto ženy sú mladé.

Väzby na Epsteina mal okrem iného aj britský princ Andrew, ktorý v minulosti v USA čelil sexuálnej afére. Andrew vtedy obvinenia poprel, ale kvôli priateľstvu s Epsteinom bol v roku 2011 nútený sa vzdať postu osobitného emisára britskej vlády pre medzinárodné vzťahy.