Obscénne imatrikulácie na košických internátoch rieši aj župan: Bizarná zábava stredoškolákov má dohru

Bizarná zábava má dohru! Na imatrikulácie neplnoletých 14- a 15-ročných študentov v Školskom internáte na Považskej si posvietil košický župan Rastislav Trnka.

Tradičná školská aktivita, pri ktorej nováčikovia prechádzajú skúškami či rituálom prijatia medzi seba, mala totiž podľa nich sexuálny podtón. Mladé dievčatá museli podstúpiť napríklad obhrýzanie jabĺk zavesených vo výške chlapčenského rozkroku so zalepenými očami, ale aj striekanie kondenzovaného mlieka z tuby do ich úst. Pre škandál napokon nepredĺžili pracovnú zmluvu riaditeľke internátu.

Fotografie z imatrikulácie v košickom internáte zachytávajú kontroverzný program, ktorý podľa župy schválili a boli jeho svedkami aj pedagógovia. Dievčatá sa tiež snažili zadkom prasknúť balón v chlapcovom lone. Na programe bolo aj lúhovanie vrecúška čaju v rozkroku, ktoré chlapci i dievčatá vykonávali len ústami. Vedenie internátu sa po medializovaní incidentu v júni ohradilo, že žiadne sťažnosti nedostali. Kompromitujúce fotografie z imatrikulácií však z ich webovej stránky stiahli. Krajská župa dala po medializovaní prípadu celú vec preveriť Štátnej školskej inšpekcii (ŠŠI). Otvoriť galériu Striekanie kondenzovaného mlieka do úst ležiacich 14- a 15-ročných dievčat. Zdroj: ai

Ako uviedla hovorkyňa KSK Anna Činčárová, na základe výsledkov inšpekcie pozastavila župa imatrikulácie v Školskom internáte na Považskej a tiež došlo k zmene vo vedení internátu – župan Rastislav Trnka dočasne poveril vedením internátu Ivanu Belejovú. Doterajšej riaditeľke Dane Roškovej skončilo funkčné obdobie k 30. 6. 2019. „Na základe pochybností o aktivitách na pôde školy a záverom školskej inšpekcie sa predseda KSK rozhodol využiť svoju zákonnú možnosť a do funkcie ju nevymenoval,” uviedla Činčárová.

Prídu o príplatok

Podľa Trnku boli v správe ŠŠI skonštatované viaceré pochybenia z morálnej aj zákonnej stránky. „Nie sú tam ale menovaní a identifikovaní konkrétni ľudia zodpovední za konkrétne pochybenia. Celú situáciu budú preverovať aj ďalšie vyšetrovacie orgány. To, čo sa tam udialo, bolo už cez čiaru,” vyhlásil župan. Doplnil, že Úrad KSK preveruje aj ďalšie svoje zariadenia, kde sa konajú podobné akcie.

Taktiež vypracujú metodické usmernenie, z ktorého budú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vychádzať pri organizovaní školských akcií. Hovorkyňa župy Činčárová doplnila, že bývalej riaditeľke internátu na Považskej, ako aj zamestnancom, ktorí sa podieľali na imatrikulácii, bude odňatý osobný príplatok. „Školské zariadenie je okrem toho povinné prijať konkrétne opatrenia smerom k výchove a vzdelávaniu žiakov, ktoré budú súčasťou školského poriadku,” dodala.

Prekvapila by ma suverenita

Danica Caisová, psychiatrička, sexuologička

- Zábava by isto mohla byť aj vkusnejšia. Možno niektoré aktivity by som vyradila, iné sa mi nezdali lascívne či oplzlé. Ja nevidím, že by sa chlapcom a dievčatám to, čo sa tam dialo nepáčilo, že by im to vadilo. Možno boli trošku neistí a trochu sa hanbili. To však patrilo k situácii. Oveľa viacej by ma prekvapilo, ak by to tak nebolo, ak by túto zábavu brali s nadhľadom a suverénne.