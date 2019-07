Nový Čas testoval s vozičkármi bariéry v Košiciach: Ukázali najväčší problém mesta

Osud im neprial, no nevzdali sa. Vozičkári v Košiciach denne bojujú s množstvom problémov a právom volajú po ústretovosti, aby sa nemuseli boriť s prekonávaním prekážok na chodníkoch či cestách.

Nový Čas sa vybral s dvojicou vozičkárov do centra mesta. Chceli sme nájsť ťažko priechodné úseky, ale aj miesta, ktoré si, naopak, zaslúžia pochvalu pre bezbariérový prístup. Košické trasy si napokon vyslúžili známku 3+, čo znamená, že sa mesto musí zlepšiť.

Mesto vnímajú vozičkári inak, ako zdraví ľudia. „Investovali síce do chodníkov aj prístupov, no až 80 percent z nás však len sedí doma, lebo nemáme ideálne podmienky a stále musíme prekonávať prekážky. Situácia sa nezlepšuje a chýba systematické riešenie,“ tvrdí predseda košických vozičkárov Ján Bartko (70). Spomenul aj to, čo stojí za výstavbou nevhodných bezbariérových prístupov.

„Zatiaľ ešte všetci projektanti neprišli na to, že jazdíme aj na elektrických vozíkoch a držia sa minulosti, keď sa robili prístupy do bytoviek iba pre mechanické vozíky, ktorým prispôsobili všetky normy,“ prezradil Bartko. Vyzdvihol však obchodné reťazce, ktoré sú v podstate bezbariérové. Objekty štátnej či verejnej správy však majú prevažne bariérové prístupy. „Dobré podmienky sú na kúpalisku Červená hviezda. Tam spravili prístupy do prezliekarne a na toalety cez nájazdovú rampu k bazénu,“ spomenul vozičkár.

Desiatky problémových miest

Jozef Hady (44) pochválil verejnú dopravu, no prekážajú mu obrubníky a zaparkované autá v blízkosti jeho bydliska. „Keď si chcem hocičo kúpiť, musím ísť s niekým. Ak by som chcel napríklad sako, predavačka musí vyjsť von, aby som ho mohol vyskúšať,“ zúfa si Hady. Najviac problémov vozíčkarom robia prudké nájazdové rampy aj nemocničné sprchovacie kúty, kde držiaky namontovali vo výške zdravého človeka. V súčte nedostatkov a po spriemerovaní Košice vozičkári oznámkovali lepšou trojkou.

Mesto musí zlepšiť prístupy

Lucia Gurbáľová, viceprimátorka

- Nové vedenie mesta sa snaží zlepšovať bezbariérovosť aj na menej nápadných miestach. Začali sme priamo na magistráte mesta, kde sme umožnili vozičkárom ľahší a jednoduchší prístup do tejto budovy. V ďalšej budove na Hlavnej 68 sme zabezpečili plošinu, čo im zjednoduší prístup. Snažíme sa im čo najviac vychádzať v ústrety, zaoberáme sa aj individuálnymi požiadavkami.