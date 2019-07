Trojnásobný majster sveta nie je na ceste za zeleným dresom sám: Títo borci makajú na Sagana!

Ciele sú jasné. Cyklistická svorka tímu Bora-hansgrohe tento rok na Tour de France nekompromisne bojuje o rekordný siedmy zelený dres pre Petra Sagana (29) a minimálne jedno etapové víťazstvo. Poškuľuje však aj po TOP 10 v celkovej klasifikácii. Tourminátorovi na ceste za zeleným rekordom bude dlaždiť cestu sedem tímových kolegov na čele s dvorným domestikom Danielom Ossom (32).

„Zelený dres je pre nás dôležitý, rovnako ako aj aspoň jedna víťazná koncovka v etape. Tento rok sme sa však v tíme viac zamerali aj na podporu silnej skupiny vrchárov. Jeden z dvojice Emanuel Buchmann - Patrick Konrad by mal dosiahnuť umiestnenie v najlepšej desiatke,“ uviedol pred začiatkom slávnych pretekov šéf tímu Bora-hansgrohe Ralph Denk. „dodal Denk.„Máme naozaj silný tím do kopcov. Ja zasa mám pri sebe ako podporu Daniela Ossa, vo zvlnených etapách by sa mal ukázať Max Schachmann. Oss ma bude chrániť v šprintérskych dojazdoch a celkovo v etapách na rovine. Samozrejme, on vie pomôcť aj do kopca, verím mu,“ opísal situáciu v tíme Sagan. Tomu bude navyše v sprievodnom aute opäť robiť spoločnosť počas celých pretekov športový riaditeľ tímu BORA Ján Valach.povedal Valach.