Alaphilippe vypálil Saganovi rybník: Francúz ušiel všetkým a teší sa zo žltého trička

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) sa stal víťazom 3. etapy na 106. ročníku Tour de France a stal sa novým celkovým lídrom pretekov.

Alaphilippe potvrdil úlohu favorita v stúpavom finiši etapy z Binche do Épernay (215 km), v záverečnom kopci s 8-percentným stúpaním profitoval zo svojho úniku, ktorý sa zrodil približne 15 km pred cieľom.

.@Tim_Wellens is on top at the Côte de Mutigny despite strong competition from @alafpolak1! ⚡️



Tim Wellens passe en tête de la Côte de Mutigny mais Julian Alaphilippe est sorti en force du peloton ! ⚡️#TDF2019 pic.twitter.com/Iuo35FqJI7 — Tour de France™ (@LeTour) 8. júla 2019

Alaphilippe vyzliekol zo žltého dresu lídra Holanďana Mika Teunissena, ktorý ho nosil v prvých dvoch etapách na belgickom území. Domáci cyklista získal najcennejší žltý dres počas TdF prvýkrát od roku 2014. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil s odstupom 26 sekúnd 5. miesto a vyhupol sa na čelo bodovacej súťaže.

í ¼í¾‰ @alafpolak1 is the first to cross the finish in Épernay!



Look at that reaction!



í ¼í¾‰ Julian Alaphilippe est le premier à se hisser jusqu’à la ligne d’arrivée à Épernay !



Savourez sa réaction !#TDF2019 pic.twitter.com/MyGrcjBk9R — Tour de France™ (@LeTour) 8. júla 2019

Na stupne víťazov v 3. etape sa dostali aj Austrálčan Michael Matthews (Sunweb) a Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Sagan má na čele súťaže o zelený dres pred Matthewsom náskok 17 bodov. Tretí Talian Sonny Colbrelli zaostáva o 22 bodov.

Dvadsaťsedemročný Alaphilippe si pripísal tretiu víťaznú etapu na Tour de France, celkovo to bolo pre neho 29. profesionálne víťazstvo v kariére. V tomto roku predtým ovládol veľké jednorazové preteky Miláno-Sanremo či Valónsky šíp, v generálke na TdF Critérium du Dauphiné si podmanil vrchársku súťaž.

"Nie je to len o víťazstve v tejto etape, je to pre mňa splnený sen. Nechal som tam všetko. Keď som zaútočil, prebehlo mi hlavou, že môžem získať žltý dres, bola to pre mňa veľká motivácia. Sóloúnik v závere som však neplánoval. Náš plán bol najmä vyhrať etapu a reagovať na situáciu, ktorá vznikne počas dojazdu. Som rád, že som vyrazil v pravý čas a prišiel do posledného kilometra s dostatočným náskokom. Žltý dres si chcem udržať čo najdlhšie," uviedol Julian Alaphilippe v prvom televíznom rozhovore na Eurosporte.

Krátko po odštartovaní pondelkovej etapy sa vpredu sformovala päťčlenná skupina, nachádzali sa v nej Tim Wellens (Lotto Soudal), Stéphane Rossetto (Cofidis), Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert), Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) a Paul Ourselin (Direct-Energie). Prvá časť etapy mala rovinatý charakter a únik si vypracoval maximálne šesťminútový náskok. Na 102. kilometri jazdci prekonali šprintérsku prémiu v Dizy-le-Gros, ktorú vyhral Ourselin. Z hlavnej skupiny bral najviac bodov (10) Elia Viviani z tímu Deceuninck-Quick Step, hneď za ním preťal pásku Peter Sagan (9 bodov). Slovenský rýchlik sa už vtedy virtuálne dostal na čelo bodovacej súťaže.

Po šprintérskej prémii jazdci prešli na francúzske územie a posledných 50 km už bolo poriadne zvlnených. Tesne pred prvými stúpaniami sa z úniku osamostatnil Wellens a pomerne rýchlo si utvoril približne minútový náskok. Dvadsaťosemročný jazdec získal bod na horskej prémii IV. kategórie Côte de Nanteuil-la-Foret (dĺžka 1,1 km, priemerný sklon 6,8 %) a následne si pripísal ďalšie dva body na stúpaní III. kategórie Côte d'Hautvillers (900 m, 10,5 %). V tej chvíli sa stal majiteľom bodkovaného dresu pre lídra vrchárskej súťaže. Na tomto kopci sa zároveň skončilo účinkovanie štvorice jazdcov v úniku za Wellensom. Belgičan vpredu mal pred pelotónom náskok jeden a pol minúty.

Víťaz štyroch pretekov v tejto sezóne Wellens pridal ďalšie dva body na prémii III. kategórie Côte de Champillon (1,8 km, 6,6 %) a napokon uchmatol dva body aj na Côte de Mutigny (III. kat., 900 m, 12,2 %) 16 km pred cieľom. Na tomto stúpaní sa rozdeľovali aj bonusové sekundy pre prvých troch cyklistov - osem získal Wellens, päť Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a dve Michael Woods (EF Education First). Alaphilippe na páske dostihol Wellensa a ďalej už pokračoval sám. Za ním trielilo kvarteto jazdcov Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Movistar), Alexej Lucenko (Astana) a Woods, ale o chvíľu sa začlenili do pelotónu. Doteraz v žltom tričku jazdiaci Holanďan Mike Teunissen (Jumbo-Visma) v tomto kopci stratil kontakt so špicou a jeho chvíle ako lídra Tour de France boli zrátané.

Alaphilippe si 8 km pred koncom držal približne 50-sekundový náskok a mieril za víťazstvom. Štyri kilometre pred cieľom cyklisti preliezli ešte cez nekategorizované stúpanie Côte du Mont Bernon (1 km, 5,5 %) a Alaphilippe mal na jeho vrchole stále 30 sekúnd k dobru. Víťaz tohtoročnej monumentálnej klasiky Miláno-Sanremo si napokon udržal náskok a tešil sa z tretieho etapového triumfu na "Starej dáme".

Utorková 4. etapa s dĺžkou 213,5 km sa odohrá už čisto na francúzskych cestách a cyklistov zavedie z Reims do Nancy. Na 121. kilometri jazdci prekonajú stúpanie IV. kategórie Côte de Rosieres (1 km, 7 %), potom bude nasledovať šprintérska prémia v Lérouville a 15 km pred koncom príde na rad ďalšie "štvorkové" stúpanie Côte de Maron (3,2 km, 5 %). Záverečný kilometer sa pôjde po rovine.

Výsledky - Tour de France 2019:

3. etapa (Binche - Épernay, 215 km): 1. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck-Quick Step 4:40:29 h, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo, 4. Greg van Avermaet (Belg.) CCC Team, 5. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 6. Matteo Trentin (Tal.) Mitchelton-Scott - všetci +26 s

Poradie po 3. etape: 1. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck-Quick Step 9:32:19 h, 2. Wout van Aert (Belg.) Jumbo-Visma +20 s, 3. Steven Kruijswijk (Hol.) Jumbo-Visma, 4. George Bennett (N. Zél.) Jumbo-Visma - obaja +25, 5. Michael Matthews (Aus.) Sunweb, 6. Egan Bernal (Kol.) Ineos - obaja +40

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 76 bodov, 2. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 59, 3. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida 54