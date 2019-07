Rodinný výlet sa v sekunde môže zmeniť na nočnú moru: 7 tipov, ako pripraviť auto na dovolenku

Pri ceste do Chorvátska či Talianska sa Slováci často nespoliehajú na cestovanie lietadlom či autobusom, ale ako dopravný prostriedok volia vlastné auto.

Vozidlo treba na takúto trasu pripraviť. Hlavne u tých starších je lepšie zveriť ho do rúk odborníkov. Základnú kontrolu si môže zdatnejší motorista urobiť aj sám. Na čo všetko sa zamerať?

1. Skontrolujte olej

Stačí otvoriť kapotu a skontrolovať hladinu oleja. Trvá niekoľko sekúnd a môže vás to zachrániť od veľkej škody na aute a pokazeného pobytu. Rozsvietená kontrolka mazania znamená, že už je zle. Na cestu si

pribaľte olej do rezervy.

2. Pozrite stav chladiacej kvapaliny

Dlhá trasa a zápchy v horúčavách dajú chladeniu riadne zabrať. Okrem

dostatku kvapaliny skontrolujte aj funkčnosť ventilátora. Stačí nechať motor zahriať a počkať, či sa spustí. Pozor! Hladinu kvapaliny kontrolujte pri vychladnutom motore.



3. Dofúkajte pneumatiky

Na cestu býva auto plne naložené, prispôsobte tomu tlak pneumatikách a dofúkajte ich podľa pokynov výrobcu. Na poškodených pneumatikách či s nedostatočným dezénom na cestu ani nevyrážajte. Radšej ich vymeňte, pretože riskujete nielen pokutu.

4. Pozor na povinnú výbavu

Nie vo všetkých krajinách musíte mať v aute takú výbavu ako na Slovensku. „Každá krajina, ktorou cestujete, má iné pravidlá,“ uviedol Matej Neumann, hovorca Union poisťovne. Tu je prehľad základných povinností vodičov:

Správa o nehode – je odporúčaná, avšak v Srbsku a Čiernej Hore je povinná

Ťažné lano – je povinné v Albánsku, Macedónsku, Srbsku a Čiernej Hore

Hasiaci prístroj – je povinný v Poľsku, Bulharsku a Rumunsku

Náhradné žiarovky – sú povinné pre Srbsko, Čiernu Horu, Českú republiku, Chorvátsko, Albánsko a Francúzsko

Výstražný trojuholník – v Turecku a na Cypre je povinné mať dva

Reflexná vesta - v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku, Bulharsku a Slovinsku je povinná vesta pre každého člena posádky

5. Klímu treba doplniť

Pri autách starších ako tri roky je lepšie si nedať klimatizáciu skontrolovať a doplniť. Hlavne, ak ste kúpili jazdené vozidlo a neviete, či

predchádzajúci majiteľ zabezpečil pravidelný servis. Fungujúca klimatizácia je dôležitá nielen pre komfort, ale aj bezpečnú jazdu.

6. Nezabudnite na vodu v ostrekovačoch a stierače

Doliať kvapalinu do ostrekovačov zvládne asi každý. Pred jazdou doplňte

nádržku doplna a pre istotu si odložte aj na cestu. Ak stierače už nestierajú dostatočne, je lepšie ich pred cestou vymeniť. Poškodené čelné sklo dajte opraviť.

7. Pozrite sa na svetlá

Osvetlenie vozidla by malo byť plne funkčné. Je to dôležité nielen

pre bezpečnosť, ale vyhnete sa tým aj možnej pokute. Pri niektorých autách je výmena žiarovky hotová veda, pri iných to ide ľahšie. Dobré je pribaliť si do výbavy aj súpravu náhradných žiaroviek.