Dramatický prevoz do nemocnice: Jaroslav s rodiacou manželkou uviazli v kolóne, zachránili ich policajti

Bratislavskí policajti Róbert Luknár a Bálint Bindics zabezpečili v nedeľu 7. júla prevoz rodiacej ženy, ktorá sa ocitla spolu s manželom v kolóne áut na začiatku bratislavskej mestskej časti Petržalka, do nemocnice.

Informovala o tom bratislavská krajská polícia na svojej facebookovej stránke. „Žena začala predčasne rodiť v 35. týždni a nakoľko nám sanitku nevedeli hneď poslať, musel som ísť osobným autom do Bratislavy,“ uvádza manžel Jaroslav. Zbrzdila ich však kolóna na začiatku Petržalky, v ktorej ale zbadal policajné auto a požiadal o sprievod do nemocnice. Policajti okamžite zapli majáky a odprevadili rodiacu mamičku do nemocnice.

Matka i dieťa sú už mimo ohrozenia života. „,“ dodal Jaroslav. Policajti neskôr navštívili oboch rodičov aj ich dcérku v nemocnici.