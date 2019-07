Muž sedel s manželkou na dovolenke pri bare, ona si odbehla na WC, už sa nevrátila: Zdrvujúci nález

Išli na vysnívanú dovolenku, ani len netušili, aká hrôza ich tam čaká.

Britskí manželia Paul (61) a Norma († 61) strávili spolu deväť dní na africkom ostrove Kapverdy, potom ich naveky rozdelil krutý osud.

Paul a Norma, ktorí boli svoji celých dvadsať rokov, popíjali na dovolenke pri bare drinky aj spolu so svojimi priateľmi. Potom sa Norma vytratila, informuje britský denník The Sun. "Išla na toaletu a už sa nevrátila," popisuje chvíle hrôzy jej manžel. "Potom si pamätám veľký rozruch a telo v bazéne, bola to Norma," dodal zdrvene. Podľa jeho slov mávala jeho žena problémy s rovnováhou a to mohlo byť príčinou jej pádu. Záchranárom sa ženu už nepodarilo oživiť.

Rodina je správou o tragickej smrti zdrvená. Norma za sebou zanechala okrem milujúceho manžela aj dcéry Bekki (31) a Carrie (33), troch vnúčikov a štyri sestry. Vyšetrovanie nešťastného incidentu naďalej pokračuje.