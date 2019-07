Poštárka Helena zázrakom prežila útok nebezpečného psa: Deň, keď som sa druhýkrát narodila!

Nezvládnutá výchova bojového plemena psa sa len zázrakom neskončila tragédiou! Ešte 17. júna napadol 2-ročný americký stafordšírsky teriér poštárku Helenu (53) a muža (57), ktorý chcel zúrivého psa odohnať od ženy.

Dlhoročná poštárka z útoku vyviazla s vážnymi zraneniami, podstúpila už štyri operácie a čakajú ju ďalšie. Problémové zviera bolo postrachom celej ulice, domáci sa okolo neho báli chodiť.

Obyvatelia Slanského Nového Mesta žili posledný rok v strachu. Susedia, ktorí bývajú v okolí miesta útoku, mali zo psa veľký strach. „Pes vyrastal v nevhodných podmienkach, majitelia ho ani veľmi necvičili, bol často sám a v malej klietke,“ zhodli sa susedia. Mnohí z nich priznali, že keď psa po incidente veterinári utratili, padol im kameň zo srdca.

Vráti sa ešte do práce?

Zranená poštárka Helena (53) z Kalše pre Nový Čas povedala, že vo fachu pracuje už 24 rokov, no doteraz nič podobné nezažila. Od štvrtka sa už zotavuje v bezpečí domova, ale do nemocnice chodí každý deň. Pred sebou má ešte plastickú operáciu hlavy i ďalšie ošetrenia pomliaždenej ruky. Podľa poštárky pes nečakane vybehol z klietky, v okamihu ju celou svojou váhou zvalil na zem a zaútočil na jej hlavu.

„Bránila som sa rukou a vtedy mi do nej kúsol. Našťastie tam bol pán, ktorý sa mu snažil otvoriť pysky, aby ma pustil, čím mi zachránil život. Zažila som masaker, druhýkrát som sa narodila,“ spomína Helena na najhoršie momenty svojho života. Na nebezpečného psa už v minulosti upozorňovala ona i susedia, no majitelia psa nekonali. „Za to, čo sa mi stalo, nie je zodpovedné zviera, ale človek,“ uviedla. Či sa ešte vráti do práce, zatiaľ odpovedať nevedela. „Čas to ukáže, najprv sa musia rany zahojiť a potom to budem ďalej riešiť,“ uzavrela stále ubolená žena.

Sťažnosti sa opakovali

Starosta Slanského Nového Mesta Milan Diheneščík potvrdil, že obec dostávala od ľudí sťažnosti na problémového psa. Tvrdil, že už minulý rok písomne upozornili majiteľov teriéra, že majú nebezpečného

psa a aby si vybudovali klietku a oplotenie. „Aj tento rok som ich ústne napomínal, lebo oplotenie psa nebolo v poriadku, no nedali si povedať,“ uviedol starosta.

Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Podľa vyjadrenia Evy Rovenskej hovorkyne Slovenskej Pošty požiadali obec o zamedzenie ohrozovania osôb psami podľa platného zákona, na základe čoho obec upozornila obyvateľov na povinnosti o bezpečnom držaní psov, ktoré zo zákona vyplývajú. „Zároveň sme upozornili zamestnancov pošty, aby zvýšili opatrnosť pri doručovaní

zásielok zákazníkom, ktorí majú doma psa. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné podať bližšie informácie k prípadu,“ reagovala hovorkyňa.