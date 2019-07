Sexi Boris Valábik otvorene o svojej priateľke: Sme spolu, lebo nevedela, kto som!

Zavesil korčule na klinec a dnes sa hokeju venuje už len ako komentátor a hokejový analytik. Bývalý hokejový obranca Boris Valábik sa vďaka majstrovstvám sveta, počas ktorých sa divákom prihováral ako rozhľadený komentátor, teší veľkej pozornosti a to najmä u ženského publika. Vďaka svojej dokonalej postave a charizme sa zo sympaťáka stal doslova lámač ženských sŕdc. To jeho však už nejaký čas patrí krásnej priateľke Lucii, s ktorou sa spoznali na hokejovej akadémii. Boris nám otvorene porozprával nielen o tom, prečo sú s priateľkou spolu, no aj o jeho moderátorských ambíciách.