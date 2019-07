Sonička je najmladšia rádioamatérka na Slovensku: Namiesto mobilu komunikuje cez vysielačku

Dorozumieva sa kódmi! Soničku Kocúrovú z Čierneho Brodu (okr. Galanta) zlákala neobyčajná aktivita, ktorá má vo svete tisícky stúpencov.

Rádioamatéri sa dorozumievajú skratkami, ktoré kedysi používali telegrafisti, no mladí ľudia sa ich veľmi učiť nechcú a zanietencov pomaly ubúda. Soničkin otec Jaroslav (40) sa tomuto amatérskemu športu venuje od pätnástich rokov a neskôr sa k nemu pridali i svokor Jozef (67) a jeho dcéra. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Soni sa odmalička páčilo, keď si jej otec s dedkom sadli k vysielaču a komunikovali s ostatnými nadšencami. Neskôr jej dvojica dospelákov dovolila vyskúšať aj samotný prístup. Po nejakom čase sa aj z mladej dievčiny stala zanietená rádioamatérka. „Baví ma pomáhať otcovi a tiež to, že pri tom chodíme na výlety do prírody. Fungujeme tak, že ja vysielam a on zapisuje spojenia, lebo v súťaži ide o to, aby sme ich mali čo najviac,“ usmieva sa rádioamatérka.

Na súťaže so sebou berú aj brata Jurka (7), toho však zatiaľ viac baví hľadanie slimákov a grilovanie. Podľa dievčiny na tomto športe nie je nič ťažké. „Už ovládam niektoré kódy, aj keď ešte nie všetky. Páči sa mi, že pri spojení objavujem nové prezývky. Niektoré sú pekné, iné zasa poriadne smiešne,“ prezradila pobavene Sonička. „Baví ma aj divadlo a rodičom s kamarátkou hrám také predstavenia, kde mám prezývku Cuky Čierny Brod. Mnohí ma hneď spoznajú, keď vysielam,“ pochválila sa.

Jaroslav prezradil, prečo sa aj rádioamatérstvo berie ako šport. „Keď je súťaž, musíme vybehnúť na vyšší kopec a odtiaľ vysielame. Už len tá cesta hore na Homôlku je pre nás zážitok,“ povedal. „Chodili sme peši, ale minule som mal pocit, že svokor to neprežije, tak už jazdíme na džípe,“ smeje sa Jaroslav. Prezradil nám, že na expedície občas chodia v skupine, ktorá má viacero členov. Okrem Pytóna z Prievidze je medzi nimi aj Fiďa z Podolia.

„Grilujeme si, zabavíme sa a hlavne vysielame,“ doplnil Jaroslav a dodal, že počas vysielania zažívajú aj adrenalínové chvíle. Nedávno sa im pri pobyte v prírode stalo, že k ich búdke večer zablúdil medveď, čo ich poriadne vystrašilo. Podľa Jaroslava je však veľká škoda, že tento šport vymiera. „Ľudia mi tvrdia, že už sú iné technické vymoženosti. Lenže ak by náhodou padla celá sieť, rádioamatéri sa vedia stále s niekým spojiť. My nezostaneme bez kontaktu,“ uzavrel a šibalsky sa usmial.

Cena zariadenia na vysielanie

- od 2 000 eur

Čo musí ovládať rádioamatér:

- hláskovacie tabuľky

- skratky používané v telegrafných spojeniach

- Q-kódy a ďalšie používané kódy

- musí byť technicky zdatný

Prvý prenos hovoreného slova

- Zrealizoval ho 27. apríla 1905 slovenský kňaz Jozef Murgaš, ktorý pôsobil v USA.

- Spojil starostov dvoch miest – Scrantonu a Wilkes-Barru, ktorí sa hlasom aj pozdravili.

- Tento rozhovor spôsobil obrovský rozmach rádií po celom svete.