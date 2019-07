Osem mesiacov pred voľbami začína Igor Matovič bojovať o prežitie svojho hnutia: Ako sa chce zachrániť v politike?

Chvíľkový problém alebo trend, ktorý len ťažko zvráti? Igor Matovič (46) sa dostal do slovenskej politiky po voľbách v roku 2010 na kandidátke SaS.

Po nezhodách si spolu s ďalšími troma zakladajúcimi členmi vytvorili hnutie Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, ktoré prešlo viacerými skúškami. Po založení nových strán sa však zdá, že Matovič sa bude musieť pred blížiacimi parlamentnými voľbami poriadne obracať, aby sa jeho hnutie prehuplo cez potrebných 5 %.

Matovičovi v posledných týždňoch nepomohli zmätky okolo eurovolieb, keď sa on sám vzdal kandidatúry len pár dní pred ich konaním a ani odchod viacerých členov hnutia na čele s Veronikou Remišovou. Politický analytik Grigorij Mesežnikov si myslí, že trnavský rodák to bude mať najbližšie mesiace ťažké. „Situácia je taká, že sa vynorilo viac politických subjektov bližšej orientácie. Pomôcť mu môžu, samozrejme, noví ľudia, no ak by sa prebojoval do budúcej vládnej koalície, tak problémom bude najmä stabilita jeho poslaneckého klubu, ktorá je tradične nízka,“ vysvetľuje Mesežnikov.

Sám Matovič začal po sérii neúspechov s novou taktikou. Predstavil platformu vo vlastnom hnutí s názvom Odvážne, ktorou chce oslovovať kresťanov. Dokonca sa opätovne snaží o spojenectvo s KDH. Jeho líder Alojz Hlina to považuje za nelogické. „Ja sa pýtam, prečo sa až teraz stal odvážnym, keď je tesne pred voľbami, a keď sa vie, že je problém,“ skonštatoval Hlina v TA3. Matovič sa nedávno zúčastnil aj na obede niektorých opozičných lídrov, ktorý zaštítila Zlatica Kušnírová. Na schôdzku však neprišli zástupcovia PS/Spolu ani KDH, ktorí mu odkázali, že nepovažujú za slušné ťažiť z tragédie dvoch mladých ľudí.

Matovič zintenzívnil aj kritiku nových strán, keď hovorí o ich spojení so Smerom. „Plán na novú vládu národného zmierenia Kiska + PS/Spolu + Drucker + Smer bez Fica. Národné zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom, ktoré sa stalo,“ napísal Matovič s tým, že ide o plán finančnej skupiny Penta. Dôkazy nepredložil, stačiť vraj má to, že aj pred štyrmi rokmi hovoril, že Bugár a Procházka zradia a pôjdu do vlády so Smerom.

Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. Celkovo oznámenie zverejnilo na ministerstve vnútra 18 subjektov. Na registráciu potrebujú minimálne 10 000 podpisov od občanov.

Čo všetko vytiahol v posledných mesiacoch

1. založil platformu Odvážne, ktorá má združovať kresťanov - Matovič hovorí, že len 6 zo 100 kresťanov na Slovensku volí kresťanské strany a chce im tak ponúknuť alternatívu

2. snažil sa spájať s KDH aj SMK - obom stranám ponúkal predvolebnú koalíciu, no z KDH mu odkázali, že na tieto plány nepristúpia

3. angažoval do politiky matku zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Zlaticu - po jeho boku sa Zlatica Kušnírová ukázala len nedávno a zatiaľ nepotvrdila, že by kandidovala vo voľbách za OĽaNO

4. sľuboval hĺbkové referendum o problémoch Slovenska - jeho konanie predstavil ešte pred pár mesiacmi, spustil dokonca aj bilbordy, no plán na jeho uskutočnenie sa nikdy nezačal realizovať

5. začína sa vymedzovať proti novým stranám Progresívne Slovensko, Spolu aj Za ľudí - Matovič hovorí o tajnom sprisahaní týchto strán ohľadne budúcej spolupráce so Smerom bez Fica. Všetky strany to pritom vylúčili.

Toto hrá proti nemu