Čerstvá vodička Darina († 30) a spolujazdkyňa Alžbeta († 46): Mamy 4 detí zomreli pre štátny sviatok!?

Čo bolo príčinou tragédie, pri ktorej prišli deti o svoje mamičky? Zrážka rýchlika s osobným autom, ku ktorej došlo ešte v piatok pri obci Horný Pial (okr. Levice) na nechránenom železničnom priecestí, otriasla celým okolím.

Kolegyne Darina († 30) a Alžbeta († 46) išli do práce do neďalekých Vrábeľ aj vo sviatočný deň, preto sa rozhodli cestovať autom. Domov sa už však, žiaľ, nikdy nevrátia. Za volantom renaultu sedela mladšia z kamarátok. Jej manžel netuší, čo sa mohlo stať. Nebohú Alžbetu pritom delilo od domu len pár krokov.

Auto, v ktorom sedeli Darina († 30) z obce Veľký Ďur a Alžbeta († 46), nemali žiadnu šancu prežiť. Rýchlik ich zmietol z priecestia a tlačil renault pred sebou viac ako 100 metrov. Pohľad na zdemolované auto mohli zniesť len silné žalúdky. „Vodičák si robila zhruba pred rokom. Keď ho zvládla, kúpil som jej to auto,“ hovorí manžel nebohej Dariny, po ktorej zostali dve malé školáčky a dodáva: „Denne chodila autom do práce. Za volantom bola zodpovedná a keď šoférovala, nikdy netelefonovala.“

Čo sa stalo na priecestí, vôbec netuší. „Bol som doma a varil som. Volala mi svokra, či je doma Dada, lebo sa stala vážna nehoda. Keď mi poslala link, okamžite som tam bežal. Dcérky o tom vedia, znášajú to veľmi ťažko,“ dodáva so slzami v očiach nešťastný vdovec. So svojou milovanou Darinou tvorili pár 13 rokov a pred časom si kúpili v dedine dom, v ktorom sa tešili zo života. Teraz na ich spoločné princezné a prázdny príbytok bude úplne sám.

Na mieste boli mŕtve

V osudný piatok viezla Darina († 30) domov do obce Horný Pial svoju staršiu kolegyňu Alžbetu († 46). Obidve pracovali v závode vo Vrábľoch. „Betka chodila autobusom. Bol sviatok, preto nešla autobusom a viezla ju kolegyňa. Od domu ju delilo niečo cez 150 metrov,“ vraví smutným hlasom Alžbetin sused.

„Vôbec si nevieme vysvetliť, čo sa stalo. Vraj nejaký vodič videl, že žena za volantom telefonuje. Je to hrozná tragédia, lebo to bola výborná žena. Aj sme si poplakali,“ podotkol sused s tým, že po nebohej žene zostali dospelé deti. Vo vlaku, ktorý smeroval z Košíc do Bratislavy, sa viezlo asi 300 ľudí. Nik z cestujúcich sa pri zrážke nezranil. Také šťastie však nemali dve kamarátky, ktoré pri zrážke s kolosom nemali šancu prežiť.

Na nechránenom železničnom priecestí zrejme vodičku oslnilo slnko a nevšimla si výstražnú signalizáciu. „Jedna aj druhá utrpeli také zranenia, ktoré absolútne nie sú zlučiteľné so životom,“ povedal obhliadajúci lekár Juraj Orság. „Vodička pravdepodobne nerešpektovala svetelnú signalizáciu a vošla na železničné priecestie,“ informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Prečo ženy vošli do cesty rýchliku, ako aj presné príčiny tragédie sú predmetom vyšetrovania.