Ďalší požiar pod Tatrami: Pre nepozornosť vyhorel dom susedov

Ďalší veľký požiar rodinných domov pod Tatrami. Za posledný týždeň je to už tretíkrát, keď museli hasiči utekať do podtatranských dedín zachraňovať pred ohňom ľudí a majetok. Tentoraz vzbĺkol dom v sobotu podvečer v Hôrke. Zasahovať museli profesionáli aj dobrovoľní hasiči.

Pred 4 dňami bojovalo 50 hasičov s mohutným požiarom rodinných domov a hospodárskych budov v strede Hranovnice a dva dni na to, v sobotu podvečer, museli popradskí hasiči opäť zasahovať. Horelo v Hôrke. Otvoriť galériu Letná kuchyňa ľahla popolom. Zdroj: iglu „Pozeral som doma televíziu a objednal som si pizzu na večeru. Keď som vyšiel von, suseda mi vraví, že sa mi dymí spod dverí letnej kuchyne. Vzápätí už odtiaľ šľahali plamene. Volal som hasičom, že horíme. Snažil som sa to hasiť malou hadicou, ale nepomáhalo to,“ vraví majiteľ nehnuteľnosti Dávid Smik (36). V dome žil s otcom, no ten prednedávnom zomrel a Dávid ostal na všetko sám. „Neviem, čo sa stalo, ale možno som tam poobede zahodil špak a neuhasil som ho,“ sype si popol na hlavu muž.

Plamene sa z letnej kuchynky, čo bola hospodárska prístavba pri dome, rýchlo rozšírili aj na dva vedľajšie domy.rezradil veliteľ zásahu Marián Lopuch s tým, že na mieste bolo 9 hasičov so 4 kusmi techniky. Profesionálom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Hôrky a Spišského Štiavnika. Dom Dávida sa im podarilo zachrániť, no hospodárska budova zhorela úplne. Susedia také šťastie nemali, ich dom zachránili len čiastočne. Škody nie sú vyčíslené, ale budú vysoké.