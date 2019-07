Aneta Parišková s novomanželom Miroslavom: Žiadny luxus ani exotika! Aha, kam idú namiesto svadobnej cesty

Žiadny luxus ani exotika! Moderátorka Aneta Parišková (46) sa nedávno znova vydala, keď povedala áno svojmu priateľovi Miroslavovi (47).

Dvojica sa preto pustila do plánovania svadobnej cesty, no namiesto oddychovania pri mori zvolili niečo úplne iné. Sympatická blondínka totiž Novému Času prezradila, že manžel si ju pribalí so sebou na služobnú cestu, ktorá bude zároveň aj ich svadobnou.

Z moderátorky Anety Pariškovej je už znova vydatá pani, keď na manželstvo nezanevrela a minulý víkend si vzala za muža svojho priateľa Miroslava Polakoviča. Pre oboch to bolo síce po tretíkrát, no zdá sa, že platí staré známe porekadlo do tretice všetko dobré. Po výbornej a honosnej veselici v jednom z bratislavských luxusných hotelov prišla na rad svadobná cesta. Zatiaľ čo by si niekto mohol myslieť, že hviezda jojkárskeho spravodajstva pôjde v šľapajach svojich kolegýň a zvolí si luxus a oddych pri mori, opak je pravdou.

Blondínka a jej vyvolený si totiž naplánovali niečo úplne iné a netradičné. Moderátorkin tretí manžel je úspešný v IT oblasti, a tak sa niet čomu čudovať, že ho každú chvíľu čakajú pracovné cesty na rôznych kontinentoch. Jedna taká ho neminie ani teraz, konkrétne v spolupráci s vesmírnym strediskom NASA. „Mirko ide na služobnú cestu na Floridu a pribalí si tam aj mňa. Napriek tomu, že to je netradičné, veľmi sa na to teším. V Amerike sme spolu boli viackrát a vyrastajú tam aj Mirkove dcéry, čiže je to fajn," priznala otvorene Aneta a tým, že rozhodne nejde o typickú dovolenku strávenú na pláži.

Majú namierené priamo na Cape Canaveral, kde ich čaká skutočné vesmírne dobrodružstvo. Už teraz sa tešia na jedinečný zážitok, ktorým sú oslavy 50. výročia prvého pristátia na Mesiaci. Samotná Aneta priznala, že sa zážitku nevie dočkať a veľmi by si želala vidieť veľkolepé vypustenie rakety do vesmíru. Touto novinkou prekvapili množstvo priateľov či známych, ktorí by pri svadobnej dovolenke očakávali pravdepodobne iný scenár. Fantázii sa však medze nekladú a v ceste za spoločne strávenými romantickými chvíľami nepoznajú žiadnu prekážku.