Lieky z kvetináča, zo záhrady či z prírody: Letné bylinky pre zdravie i chuť

Leto praje bylinkám! Dostatok slnka a vysoké teploty prospievajú nielen dozrievaniu sladkého ovocia a čerstvej zeleniny, ale aj zdravým a voňavým bylinkám.

Záhradné vňate a bylinky sú najprirodzenejšie, a zároveň aj najhodnotnejšie dochucovadlá. Vašim jedlám dodajú však nielen chuť a vôňu, ale aj riadnu dávku vitamínov! S vieže zelené kúsky si môžete kúpiť na farmárskych trhoch, vypestovať doma, či nazbierať vo voľnej prírode. Ak ste sa rozhodli pre poslednú možnosť, dajte si pozor na základné pravidlá.

Bylinky musíte zbierať zásadne v čistej prírode. Tie natrhané v okolí ciest vám viac uškodia ako pomôžu. Zbierajú sa vždy za suchého počasia a nikdy ich neodkladajte do igelitového vrecúška, ľahko by sa zaparili a potom splesniveli. Najlepší čas na zber byliniek je podvečer po teplom a slnečnom dni, vtedy sú rastlinky najviac aromatické. Dajte však pozor, aby nestihla padnúť rosa.

Ako bylinky sušiť

Nezabudnite, že nazbieranie byliniek je iba prvý krok. Čerstvo natrhané vám dlho nevydržia, a ak ich chcete sušiť, musíte začať čo najskôr.

listy a stonky je dobré narezať na menšie časti, tak sa skôr vysušia

nasekané časti bylín položte na papier; ten je často vhodnejší ako sito, lebo cezeň by najmä kvety prepadli

vyberte dobre vetrané a suché miesto, ideálna je povala

sušeniu v kuchyni sa radšej vyhnite, to nie je vhodné miesto, pretože tam sú výpary, čiže vlhkosť

bylinky môžete sušiť aj vonku, ale len za teplého, suchého počasia a v tieni

pre sušenie rastlín platí, že ich treba usušiť dôkladne a čo najrýchlejšie. Pri pomalom schnutí totiž hrozí zaparenie, napadnutie plesňou, sčernanie alebo aj napadnutie rôznymi škodcami

Kôpor Otvoriť galériu Kôpor Zdroj: iStock

Táto jednoročná rastlinka vyzerá ako burina, v skutočnosti je však veľmi zdravá. Zbiera sa a používa celá.

Účinky:

- pomáha pri poruchách trávenia a nechutenstve

- podporuje imunitu

- odvodňuje organizmus

- utlmuje kašeľ

- ako obklad pre lepšie hojenie rán

- čaj upokojuje nervový systém a podporuje kvalitnejší spánok

- účinkuje proti hmyzu

Kôprový dip

Kôpor nasekajte čo najjemnejšie, pridajte biely neochutený jogurt, trošku soli, čierne mleté korenie, šťavu z limetky alebo citróna a pár kvapiek olivového oleja. Všetko poriadne pomiešajte a potierajte pripravené mäsko na grilovanie.

Mäta prieporná Otvoriť galériu Mäta prieporná Zdroj: iStock

Vňať mäty piepornej obsahuje mentol, ktorý pôsobí na nervové zakončenia slizníc a kože, a vyvoláva tak pocit chladu, osvieženia a upokojenia.

Účinky:

- veľmi dobre pomáha pri chorobách horných dýchacích ciest, pri nachladnutí

- zvonka pri rôznych zápaloch kože

- zvyšuje telesnú kondíciu

- podporuje chuť do jedla

- posilňuje nervovú sústavu

- lieči žalúdočné ťažkosti

- tíši bolesti žlčníka a žalúdka

- pomáha pri hnačke

- zmierňuje plynatosť a nadúvanie

- odstraňuje kŕče a bolesti nervového pôvodu, pomáha pri migrénach

Mätový sirup

Do hrnca nalejte 0,5 l vody, pridajte 0,5 kg cukru a varte, kým sa nerozpustí. Potom pridajte 50 g posekanej čerstvej mäty a krátko povarte. Nechajte chladnúť v zakrytom hrnci asi 2 hodiny. Potom sceďte a nalejte do sklenených fliaš. Môžete ho užívať po lyžičkách alebo piť s pridaním vody a citrónovej šťavy.

Bazalka pravá Otvoriť galériu Bazalka pravá Zdroj: iStock

Aromatická rastlinka, ktorej lístky obsahujú okrem silíc aj železo, fosfor a vitamín C.

Účinky:

- pôsobí osviežujúco

- zvyšuje tvorbu žalúdočných štiav

- zmenšuje nadúvanie

- podporuje chuť do jedla

- pomáha pri nevoľnosti a zvracaní

- pôsobí ako repelent proti bodavému hmyzu

Bazalkové pesto

Potrebujete 500 g čerstvých bazalkových listov, 4 strúčiky cesnaku, 100 ml olivového oleja, 40 g píniových orieškov, 50 g parmezánu, soľ, korenie. Bazalku s cesnakom a s olivovým olejom dokonale rozdrvte v mažiari, pridajte píniové oriešky, soľ, čierne mleté korenie a parmezán. Všetko spolu dôkladne rozmixujte na hladkú kašu. Pesto je vhodné ako nátierka či prísada do cestovín, uskladňujte ho v chladničke.

Petržlenová vňať Otvoriť galériu Petržlenová vňať Zdroj: iStock

Nenáročná rastlinka, ktorá sa dá bez problémov pestovať na okne, je pre svoje komplexné účinky na ľudské zdravie označovaná ako superpotravina.

Účinky:

- čistí krv, podporuje krvotvorbu

- zlepšuje okysličovanie buniek

- pôsobí hojivo a protizápalovo

- je močopudná, podporuje vylučovaciu funkciu obličiek

Pesto z petržlenovej vňate

Na panvici na sucho opražte 30 g píniových semiačok. Viazaničku čerstvej petržlenovej vňate nakrájajte na menšie kúsky, ku ktorým pridajte vychladené pínie a roztlačený cesnak. Pridajte parmezán, soľ a ručným mixérom za pomalého prilievania oleja mixujte, až kým nevznikne hladká súvislá hmota. V chladničke pesto jemne zaliate olejom vydrží dlho.

Medovka lekárska Otvoriť galériu Medovka lekárska Zdroj: iStock

Má príjemnú, ľahko citrónovú chuť. Pri zbere treba opatrne strihať celé stonky. Listov je lepšie sa nedotýkať, pretože sa ľahko zničia. Najlepšie je zbierať ju pred alebo tesne po začiatku kvitnutia.

Účinky:

- má silný protivírusový a protibakteriálny účinok, lieči aj herpes

- pomáha pri liečbe nervových problémov a podráždenosti, pôsobí sedatívne a uvoľňuje nervovú sústavu

Karmelitánske kvapky

Potrebujete 30 g medovky, 30 g drveného koriandra, 20 g citrónovej kôry, 10 g mletej škorice a 10 g muškátového orieška. Zmes naložte do 30 % liehu. Po týždni zlejte do fľaštičiek, uložte do chladu a tmy. Karmelitánske kvapky slúžia na upokojenie nervov a imunitu.

Šalvia lekárska Otvoriť galériu Šalvia lekárska Zdroj: iStock

Šalvia je poloker, hovorí sa jej tiež babské ucho či posvätná bylina. Obsahuje vraj aj látky, ktoré spomaľujú priebeh Alzheimerovej choroby. Používajte listy a vňať skôr, než rastlina zakvitne.

Účinky:

- obsahuje látky obmedzujúce potenie

- má veľmi silné protizápalové a dezinfekčné účinky

- pôsobí proti hnačkám, zlepšuje trávenie, činnosť žlčníka a pečene

- ako kloktadlo účinkuje pri zápaloch v ústnej dutine, hrdle a pri angíne

- znižuje hladinu cukru v krvi

Šalviová tinktúra

Zdravé listy šalvie umyte a nechajte dobre vysušiť. Naplňte nimi sklený pohárik, zalejte 30 % alkoholom, uzavrite a nechajte na svetlom mieste lúhovať 6 týždňov. Občas pohárikom pretrepte. Potom sceďte a uskladnite v chladničke.

Rozmarín lekársky Otvoriť galériu Rozmarín lekársky Zdroj: iStock

Rozmarín je vždyzelený krík v prírode dorastajúci až do výšky 2 m, v črepníku však podstatne menej. Používame listy a kvety trhané po celý rok.

Účinky:

- podporuje pamäť a koncentráciu

- stimuluje naše mozgové a srdcové funkcie

- utlmuje stres, depresiu a nervové napätie

- tlmí bolesti hlavy a migrénu

- zlepšuje trávenie

Rozmarínová nátierka

100 g tvrdého syra najemno nastrúhajte, pridajte 10 g bryndze, 5 strúčikov pretlačeného cesnaku, lyžičku rozmarínu a dve lyžičky nasekaného kôpru. Všetko dôkladne premiešajte.