Božský Karel Gott oslavuje 80 rokov: O ženách, deťoch aj o konci kariéry

Jubileum ako hrom! Najznámejší český umelec, legenda popmusic, Karel Gott alias božský Kája slávi 14. júla 80 rokov.

Sympatie fanúšikov si tento spevácky velikán počas šiestich desaťročí kariéry nezískal len svojím lyrickým tenorom, ale aj šarmom, vtipom a názormi. Práve preto sme vybrali 80 jeho výrokov, ktoré nás najviac zaujali.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

1 O Anticharte

„Za jednou vecou si stáť nemôžem. Za tým, že keď so mnou niektorí ľudia majstrovsky manipulovali, a ja som tomu dôrazne nečelil. Trebárs takzvaná Anticharta, to bol vrchol manipulácie.“

2 O behu sveta

„Beh sveta riadia vysoké nadštátne kruhy, takzvaní ilumináti alebo osvietenci, a aj náboženské rády a lóže až po mysticko-okultné organizácie.“

3 O cene svadby v USA

„Koruna sa posilňuje, dolár padá, takže to možno nebolo také strašné, ako by to možno bolo v Európe.“

4 O darčekoch

„Vždy som všetky darčeky vyberal a kupoval sám. Považoval by som to za podvod na svojich blízkych, keby som si nenašiel čas ani na to, aby som im kúpil darčeky.“

5 O budúcnosti

„Určite by som veľmi rád chcel priviesť obe dcéry k oltáru. Dúfam, že sa mi toto prianie ešte splní.“

6 O detstve

„Celé moje detstvo bolo šťastné, i keď bolo čiastočne v ťažkej dobe vojny.“

7 O deťoch

„Nikdy som si nemyslel, že by ma smiech oboch mojich dcér mohol odrazu urobiť rovnako šťastným ako aplauz publika.“

8 O dospievaní

„Človek by mal detstvo a mladosť prežiť tak, aby spoznal, že nemôže mať všetko, čo si vysníval alebo videl u kamarátov.“

9 O drine Otvoriť galériu Maestro s torzom svojich ocenení. Zdroj: archív K. Gotta

„Prvý rok som sa učil v Chebe, a to bolo najhoršie. Desať rokov po odsune sudetských Nemcov neboli sily na poliach. Po práci nás naložili na nákladné auto a odviezli niekde na zemiaky.“

10 O dovolenkách

„Som ako Číňan. Ani obyvatelia Číny nepoznajú dovolenky. Keď im poviete, že je to obdobie ničnerobenia, vôbec nechápu, o čom hovoríte. Problém je len v tom, že ja si vo svojom vnútri ako Číňan vôbec nepripadám.“

11 O globalizácii

„Obávam sa, že celosvetové dianie smeruje k totálnej globalizácii, ktorá vyústi do totalitnej svetovlády.“

12 O chorobe

„Aj napriek tomu, že som situáciu najprv vnímal hmlisto, s osudom som sa zmieril. Prvé, čo mi napadlo: Asi to takto má byť...“

13 O chrápaní

„Ja neviem, či chrápem, ale ten pocit, že by som mohol, alebo že by ma žena pristihla s otvorenými ústami, to skrátka nie je možné!“

14 O emigrácii

„Keby som zostal v západnej Európe a potom sa vrátil z emigrácie s víťazným gestom, bol by som asi uvítaný v tých dňoch lepšie.“

15 O fotke vo vani

„Keď vyšiel rozsiahly článok v nedeľnom Bilde v 80. rokoch a na titulke som bol s priateľkou Jitkou Svobodovou vo vani, niekoľko fanúšičiek vystúpilo z môjho fanklubu. Pritom sme boli pod penou a ani jednému nebolo vôbec nič vidieť.“

16 O inšpirácii

„Neožením sa preto, lebo stále potrebujem mať pocit, že niekoho získavam a potom sa zamilovávam. To je to inšpirujúce.“

17 O jedle

„Pre mňa bola najväčším strašiakom pravá česká kuchyňa s knedľami. Keď som si dal takéto jedlo na obed, musel som odpísať niekoľko hodín, pretože som nebol schopný niečo vymyslieť a normálne komunikovať s ľuďmi.“

18 O kandidatúre na prezidenta

„Myslím si, že by to nebolo pre mňa. Stačí malá chybička, poviem čosi, čo nebude príliš diplomatické, a vznikne smiešna situácia.“

19 O kolegoch

„Vždy som sa smial spevákom, aj tým najväčším, ktorí sa s veľkým ohlasom vydali na svoje posledné turné. Je to priehľadný a lacný trik.“

20 O komunizme

„Nadobudol som presvedčenie, že komunistický systém vo východnej Európe vlastne Západu vyhovuje. A my sme boli iba akési pokusné terárium.“

21 O konci kariéry

„Verte mi, prvý rozoznám, že to už ďalej nejde. Vtedy odídem, poďakujem.“

22 O kritikoch

„Samozrejme, že sa nájdu kritici, ktorých profesiou a imidžom je neustále útočiť na Karla Gotta. Keď nenapíšu nič o niektorom mojom vystúpení alebo o novom albume, tak je mi jasné, že som bol dobrý.“

23 O liečbe v zahraničí

„Vôbec som o tom neuvažoval! Ani na chvíľu mi niečo také nenapadlo a prekážalo mi, že sa niečo také vôbec v médiách objavilo.“

24 O túžbe

„Celý život som nešťastný, že som sa nestal slávnym maliarom.“

25 O maľovaní Otvoriť galériu Ako chlapec chcel byť maliarom. Zdroj: archív K. Gotta

„Maľovanie ma strašne baví a je to pre mňa taká zvláštna droga. V noci, keď vypojím telefón, vypnem hudbu, tak sa oddávam neodolateľnému kúzlu maľovania.“

26 O láske

„Lekárom vďačím za mnoho. Ale bez podpory rodiny by to nešlo. Sú pacienti, ktorí sú na všetko sami. To si neviem predstaviť. Ivanka má na mojom uzdravení zásadný podiel. Zdravie človeka veľmi závisí od lásky partnera.“

27 O manželke

„Ivana je zo žien, ktoré som kedy poznal, naozaj výnimočná. Nežiarli, nie je hysterická, do ničoho ma netlačí, nesnaží sa ma meniť, rešpektuje moju prácu.“

28 O milenkách

„Je strašné byť Gottovou bývalou milenkou. To je naozaj ťažký život a súcitím s tým dievčaťom.“

29 O neprajníkoch

„Keď už neprajníci nemajú na mňa v súvislosti s mojou profesiou čo vytiahnuť, stále omieľajú, že som prežil komunistický režim.“

30 O revolúcii

„Určité kruhy sa tešili, že po revolúcii budem mať odzvonené, že prídu iní a budú na mňa a mojich dlhoročných kolegov ukazovať - to sú tí z minulého režimu.“

31 O novinároch

„Keď za mnou príde slušný novinár, vždy sa s ním slušne bavím. Na každú otázku mám odpoveď. Neexistuje, že by ma zaskočil a ja by som odpovedal: ,No comment!‘.“

32 O nových začiatkoch

„Keby som ja dnes začínal..., tak by som možno vôbec nezačal.“

33 O obzeraní sa dozadu

„Dozadu sa má človek pozerať iba v aute, prostredníctvom spätného zrkadla, ale v živote radšej nie.“

34 O odmietaní oženiť sa Otvoriť galériu Oženil sa jediný raz. V roku 2008 si vzal Ivanu Macháčkovú. Zdroj: herminapress

„68 rokov som sa držal - dosť dlho.“

35 O oddychu

„Musím pracovať na plný plyn, kým môžem ešte spievať a najmä, kým to ešte chce niekto počúvať.“

36 O otcovi

„Otec bol niekoľkokrát spokojný, napríklad keď som sa dostal na konzervatórium alebo keď som dostal prvý honorár z Las Vegas.“

37 O osude

„Neverím na náhody. Verím tomu, že keď sa narodíme, máme v programe zaznamenané, s kým sa stretneme, v akom období a ako to ovplyvní náš život.“

38 O peniazoch

„Peniaze nie sú všetko… sú tu ešte zlato a cenné papiere.“

39 O piesňach

„Šláger, dobrá pieseň vzniká len v čistej duši, ktorá sa cíti slobodná a tvorí spontánne.“

40 O platniach

„My sme tie platne nosili ako hostie. Keď bola elpéčka aktuálna, dali sme za ňu aj týždennú výplatu. Potom sme sedeli dvadsiati muzikanti v jednom byte a napäto počúvali.“

41 O politike

„Sledujem ju takpovediac dejepisne a všetko si dávam do vlastných súvislostí. Zistil som, že politik nie je človek, ktorého si skutočne zvolí ľud, ale ktorého si skrátka vyberie určitá skupina.“

42 O ponocovaní

„Bežne pred druhou v noci nikdy nejdem spať.“

43 O popularite v Nemecku Otvoriť galériu Fanúšikovia milujú aj jeho zmysel pre humor. Zdroj: archív K. Gotta

„Nemci boli tí, ktorí mi dali pocit, že som ich. Hovorili o mne: Sinatra Východu. Alebo tiež Zlatý hlas zo zlatej Prahy.“

44 O prehrách

„Každá porážka je náhoda.“

45 O prelietavosti

„Casanovu zo mňa robia iní. V podstate som veľmi citový človek, nie prelietavý. City vždy prežívam hlboko vážne. Len potom, žiaľ, odletia sťa mydlová bublina.“

46 O prezývke zombie

„Text Už pohřbili mě stokrát som si objednal, keďže som chcel využiť prezývku zombie, ktorú som dostal u nás vďaka jednému článku v novinách. Viete, nepotešilo ma to, ale časom u mňa dozrela myšlienka, že prečo nereagovať sebairóniou.“

47 O rodine

„Rodina je pre mňa motiváciou. Skrátka mám doma tých pravých. Rád sa s nimi rozprávam, i keď dievčatá ma občas nepočúvajú, pretože majú na ušiach slúchadlá.“

48 O publiku

„Najdôležitejšie publikum na celom svete sú mladé dievčence a tie rozhodujú o osude speváka.“

49 O rockovej muzike

„Rock je vyháňanie diabla z tela a je dobré, že existuje.“

50 O prvých dvoch dcérach

„Nebol som im dobrým otcom. Ale o to lepším priateľom.“

51 O sebakritike

„Svoje piesne nepočúvam rád. Nemôžem sa pri tom na nič iné sústrediť a stále premýšľam o tom, ako tá pieseň mala byť zaspievaná inak. Som odjakživa veľký sebakritik a v podstate sa mi nikdy nič stopercentne nepáčilo.“

52 O začiatkoch

„Keď som začínal spievať, tak boli dve skupiny ľudí. Jedna hovorila kapelníkovi, ktorý mi dal šancu: ,Objavili ste speváka, ktorý má budúcnosť.‘ Kým druhí sa čudovali: ,To snáď nemyslíte vážne! Kam ste dali uši?‘ Tieto reakcie preňho boli signálom, že to je v poriadku.“

53 O sexe

„Dobrý sex je záležitosť oboch partnerov. Ale väčšinou ženy mávajú pocit, že iba muži sú niekedy nedokonalí milovníci.“

54 O svadbe

„Ženba u človeka, ktorý je každý deň niekde inde vo svete, je problém. Vediem kočovný život a kočovník musí mať ženu, ktorá bude všade chodiť s ním. Ale v dnešnej dobe žena chce robiť vlastnú prácu, chce byť rovná mužovi, predviesť sa.“

55 O aure

„Sú speváci, ktorí majú hlas sto razy väčší ako môj, ale ženské obecenstvo to vôbec nevzrušuje. Majú hlas, ale nie auru.“

56 O speve

„My speváci stále hľadáme nový smer, novú farbu hlasu.“

57 O neistote

„Neoženil som sa, pretože pri ženách nemám istotu, či chcú mňa, alebo moje peniaze.“

58 O svojich láskach

„K prvej láske by som sa nikdy nevrátil. To mi bolo jasné už pri tej druhej.“

59 O svojom mene

„Nemci sa ma často pýtajú, ako mi zišiel na um taký pseudonym.“

60 O svojej detskej vášni

„Ako malý chlapec som trávil hodiny nad knihami reprodukcií majstrov maliarov. Často som chodil na výstavy i do starožitníctiev.“

61 O synovi Otvoriť galériu Toto sú spevákove štyri dcéry: Nella Sofie (11) a Charlotte Ella (13) Zdroj: Tibor Géci

„Keby som mal syna, zariadil by som, aby mu párkrát ukázali, akú chuť má facka.“

62 O pokračovateľovi rodu

„Každý muž v kútiku duše túži po synovi, pokračovateľovi rodu. Ak sa tak nestane, budem posledný Gott ja. Nemám súrodencov ani iných blízkych príbuzných.“

63 O svojich pamätiach

„Chcem, aby moji priaznivci mali možnosť prečítať si moje pamäti mojimi očami a nie od niekoho, kto píše o mne bezo mňa.“

64 O textoch

„Myslím si, že hlúposti som nikdy nespieval.“

65 O utečencoch

„Náboženstvo za utečeneckou krízou nestojí, to je len prostriedok k vojne.“

66 O úspechu na Západe

„Keď sa v šesťdesiatom deviatom zatvorila hranica a padli medzinárodné zmluvy, už som bol tak ďaleko, že nik z funkcionárov si nemohol dovoliť zastaviť ma.“

67 O večnej nespokojnosti

„Keby som hneď všetko našiel a bol spokojný, bol by som vlastne so všetkým hotový a mohol skončiť. A žiadne ďalšie umenie by sa už nekonalo.“

68 O viere

„Na jedno svetielko z detstva si spomínam... Ležal som v posteli a naraz vidím, ako sa otvoria dvere a vchádza žena zahalená do závoja a okolo nej je žiara... Odvtedy verím, že máme niekoho, kto nás vedie životom a určuje náš osud.“

69 O vojne

„Počas druhej svetovej vojny pri bombardovaní Plzne dostal zásah aj náš dom. Tri dni a tri noci nás vyhrabávali zo sutín.“

70 O vstupe do politiky

„V roku 1989 som nad tým aj uvažoval... Časom som však prišiel na to, že politika s mojimi názormi by nepotrebovali.“

71 O zárobkoch

„Ešte v šesťdesiatych rokoch sa nás ľudia pýtali, čo robíme my umelci cez deň. Mali zafixované, že ľahko môžeme zarobiť veľa peňazí.“

72 O Zlatom slávikovi

„Nečakal som to.“

73 O skromnosti

„Ja som bol skromnučký chlapec, ktorý sa nestačil čudovať, ako sa z predposledného 49. miesta v Zlatom slávikovi ocitol na ďalší rok na prvej priečke.“

74 O priateľkách

„V 60. a 70. rokoch o mojich priateľkách vedeli skutočne len tí najbližší. Ale nie kvôli fanúšičkám, nechcel som skrátka odkrývať svoj súkromný život, nehovoriac o intímnom.“

75 O úspechu

„Nechal by som sa vyšetriť lekárom, či som normálny, keby sa mi počas celej mojej kariéry všetko iba darilo.“

76 O ženách

„Žena musí sedieť na hniezdočku a dúchať na vajíčka, ktoré má vysedieť.“

77 O ženbe

„Ja som jednoducho jeden z dôkazov, že to milovanie a množenie sa ide aj bez ženenia.“

78 O živote

„Konšteláciu hviezd môjho života tvoril správny pomer dobrých ľudí, šťastných náhod, okolností a, samozrejme, talentu.“

79 O zlých myšlienkach

„Nepripúšťam si zlé myšlienky ani názory zlých ľudí. Som voči nim odolný. Veľa meditujem, modlím sa.“

80 O životnej filozofii

„V živote sa tiež snažím pridržiavať starej čínskej básne, ktorá hovorí o tom, že ak sa budeš sťažovať, ostaneš sám, pretože s tebou nebude chcieť nikto byť.“