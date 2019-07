Muž odmietol sex so svojou opitou ženou: To, ako skončil jeho penis, je nočnou morou všetkých chlapov!

46- ročný roľnícky farmár z Ugandy Moses Okot bojuje o svoj život po tom, ako mu jeho žena doslova rozsekala penis. Tá je teraz na úteku.

Pán Okot tvrdí, že jeho 35-ročná žena Beatrice Acen sa vrátila domov pod vplyvom alkoholu a napadla mu penis, píše portál Mirror. „Keď som sa vrátil domov z lovu okolo siedmej večer, moja manželka ešte nebola doma,“ vyjadril sa pre novinárov.

„Dcéra mi pripravila jedlo a potom som išiel rovno do postele. Manželka sa vrátila okolo desiatej večer s krikom, aby som jej otvoril dvere. Bol som už ospalý. Zacítil som bolesť a úplne ma prebralo až to, keď som uvidel moje nohavice zmáčané od krvi,“ povedal.

Pán Okot tvrdí, že údajný incident nastal po tom, čo s manželkou odmietol mať sex. Odôvodnil to tak, že ju chcel potrestať za to, že prišla domov opitá. „Žena prišla domov až príliš opitá. Ako muž som to už ďalej nemohol tolerovať, a tak som sa rozhodol odmietnuť sex s nádejou, že ju to zmení. Vždy odo mňa požadovala sex,“ cituje pána Okota britský denník Daily Mirror.

Manželský pár je spolu už viac ako desať rokov a majú spolu päť detí. Podľa miestnych správ sa pán Okot okamžite dostavil do miestnej nemocnice, kde ho liečia. Polícia tento incident vyšetruje.