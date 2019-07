Trnava česko-slovenský Superpohár nezískala: Slavia vyhrala rozdielom triedy

Futbalisti Spartaka Trnava nezískali česko-slovenský Superpohár.

V sobotňajšom úvodnom súťažnom stretnutí novej sezóny prehrali v domácom prostredí Štadióna Antona Malatinského v súboji držiteľov národných pohárov so Slaviou Praha 0:3 gólmi hosťujúceho kapitána Tomáša Součka v 40. v 61. minúte a striedajúceho Josefa Hušbauera v 71. minúte.

Išlo o druhý oficiálny ročník súťaže, v roku 2017 v Uherskom Hradišti zvíťazil Zlín nad Slovanom Bratislava v jedenástkovom rozstrele, vlani sa malo hrať na bratislavských Pasienkoch medzi Slovanom a Slaviou, ale stretnutie zrušili pre obavy o bezpečnosť. Tímy namiesto toho odohrali v pražskom Edene prípravný duel o pohár Ferdinanda Daučíka, v ktorom Slovan uspel 1:0. Tentoraz sa pôvodne malo hrať v Dunajskej Strede, organizátori však prehodnotili dejisko po pripomienkach bezpečnostných zložiek a Spartak napokon hral vo vlastnom stánku. Duda má šancu na ďalšie luxusné hodinky: Osem gólom však stačiť nebude

Česko-slovenský Superpohár 2019:

FC Spartak Trnava - SK Slavia Praha 0:3 (0:1)

Góly: 40. a 61. Souček (prvý z 11 m), 71. Hušbauer. ŽK: Tavares, Lovat, Turňa - Kúdela, Masopust, rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Hancko, 7523 divákov

Trnava: Rusov - Turňa, Menich (87. Mesík), Mitrea (90. Horvát), Lovat - Jakúbek (65. Mihálek), Tešija - Oršula (57. Halilovič), Tavares, Dangubič - Sobczyk (76. Kelemen)

Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil - Král (68. Hušbauer), Souček (80. HROMADA) - Masopust (77. Baluta), Ševčík (80. Traore), Zmrhal (73. Yusuf) - Van Buren (61. Olayinka)

Stretnutie odštartovalo v pokojnom tempe, úvodnú príležitosť mal hosťujúci útočník Van Buren, ale jeho hlavička nebola dostatočne dôrazná ani umiestnená, aby ohrozila Rusova v trnavskej bránke. Aj v nasledujúcich minútach sa dianie odohrávalo prevažne medzi šestnástkami, Rusov mal menšie povinnosti, no nehrozilo mu vážnejšie nebezpečenstvo. Domáci sa nevedeli presadiť do zakončenia a nepodarilo sa to ani Tavaresovi, ktorý získal loptu na polovici ihriska a unikal na bránku Slavie. Na opačnej strane Souček preveril Rusova strelou pod brvno. V 39. minúte odpískal hlavný rozhodca Kružliak faul Jakúbka na Krála v trnavskej šestnástke a Souček z jedenástky otvoril skóre - 0:1. V nadstavenom čase mohol zvýšiť Van Buren, ale Rusov vytesnil jeho prudkú hlavičku z bezprostrednej blízkosti.

Trnavčania vďaka svojmu brankárovi doťahovali po zmene strán iba jednogólové manko, aj na začiatku druhého dejstva však boli nebezpečnejší hostia. Šancu na zdvojnásobenie náskoku mal Souček, spoza pokutového územia vystrelil nad. Po viac než hodine hry sa už tento hráč dočkal druhého zásahu, nabehol si na rohový kop Ševčíka a loptu poľahky usmernil do siete - 0:2. Onedlho mohol skórovať aj Král, jeho pokus zblokovali Trnavčania na roh. Tretí gól do bránky Spartaka však padol, v 71. minúte sa krátko po príchode na trávnik presadil technickou strelou Hušbauer - 0:3. Ten istý hráč takmer pridal aj ďalší zásah, tentoraz trafil žrď. Na záverečnú desaťminútovku riadneho hracieho času sa na ihrisko v drese Slavie dostal aj slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ktorý nahradil dvojgólového Součka. Domáci nezdramatizovali zápas ani v závere, Kolář si musel poradiť jedine so šancou striedajúceho Kelemena, a Slavia bez ťažkostí dokráčala k prvej trofeji v novom ročníku.

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená z briefu o druhý odsek, sumár a komentár.

