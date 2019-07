Vlak rozťal auto s kolegyňami: Alžbetu († 46) delilo od domu 150 metrov

Deti prišli o svoje mamičky. V piatok popoludní na železničnom priecestí bez závor pri obci Horný Pial (okr. Levice) došlo k zrážke rýchlika s autom.

Darina († 30) z obce Veľký Ďur a Alžbeta († 46), ktoré v ňom sedeli, nemali žiadnu šancu na prežitie. Rýchlik auto zmietol z priecestia a tlačil ho pred sebou viac ako 100 metrov. Renault, v ktorm sedeli ženy, bol rozťatý na niekoľko častí. Obe kamarátky išli z práce. Prečo prišlo k takejto fatálnej nehode vyšetruje polícia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo vlaku, ktorý smeroval z Košíc do Bratislavy, sa viezlo asi 300 ľudí. Nik z cestujúcich sa pri zrážke nezranil. Také šťastie však nemali dve kamarátky, ktoré pri zrážke s kolosom nemali šancu prežiť. „Jedna aj druhá utrpeli zranenia, ktoré sú absolútne nezlučiteľné so životom,“ povedal obhliadajúci lekár Juraj Orság. Mladšia Darina (30) viezla staršiu kolegyňu Alžbetu (46) z práce domov, čo sa však nestávalo často. „Betka chodila autobusom. Ale bol sviatok, preto ju viezla kolegyňa. Od domu ju delilo niečo cez 150 metrov,“ vraví sused so smútkom v hlase. Nikto si nevie vysvetliť, čo sa mohlo stať.

„Vraj nejaký vodič videl, že žena za volantom telefonuje. Mohli sa aj zarozprávať, ale mohlo aj svietiť prudké slnko a nevšimli si signalizáciu. Je to hrozná tragédia, lebo to bola výborná žena. Aj sme si poplakali,“ dodal muž s tým, že po nebohej žene zostali dospelé deti. Dve deti zostali aj po mladšej obeti nehody. „Je to strašné. Ja neviem, čo sa tu deje. Od začiatku roka sme mali v dedine viac ako 20 pohrebov. Darina žila s partnerom a mali dve malé dievčatká. Tá mladšia pôjde teraz do prvej triedy,“ povedala nám žena z Veľkého Ďura. „Vodička pravdepodobne nerešpektovala svetelnú signalizáciu a vošla na železničné priecestie,“ informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Čo presne sa stalo a prečo ženy vošli do cesty rýchliku je predmetom vyšetrovania.