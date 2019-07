Dcéra známeho reportéra zažila drsný útok v Košiciach: Napadli ma kvôli mojej orientácii

Strach o život! Dcéra známeho reportéra verejnoprávnej televízie Laca Ďurkoviča (45) zažila nedávno poriadny šok, keď sa v kruhu rodiny vybrala na večernú prechádzku po Košiciach.

Luna (18) tvrdí, že práve tu došlo k incidentu, keď sa do nej pustili neznámi muži a vyhrážali sa jej fyzickým útokom len preto, že sa držala s priateľkou za ruku!

V osudný deň si Luna (18) s otcom prešli mnohým. Práve pochovali milovanú babičku a mamu. V kruhu najbližších preto chceli čas po pohrebe stráviť v centre Košíc. Z ničoho nič však prišlo k verbálnemu útoku dvoch mužov. „Normálne sme išli a držali sme sa za ruky. Prechádzali okolo nás dvaja muži, ktorým sa to zrejme nepáčilo a povedali, že by nám bolo treba rozkopať hlavy a potom nás poriadne poje...,“ opísala Novému Času nepríjemnú situáciu spred dvoch týždňov Luna. Celú vec sa dokonca pustil riešiť aj jej otec Laco, ktorý chcel mužom dohovoriť, ale neuspel. „Keď som ho upozornil, nasledovali vyhrážky, že nech si to ideme vybaviť do uličky,“ povedal nám Laco Ďurkovič, ktorý nakoniec zavolal políciu.hnevá sa slečna, ktorá sa obávala o svoj život.

„Priamo pred policajtmi sa mi ten chlap vyhrážal, že ma môže dokopať aj hneď, a že budem ležať v kaluži vlastnej krvi, na čo policajti medzi nás len vsunuli ruku, ale nijako inak to neriešili,“ dodala novinárova dcéra s tým, že od tej doby sa necíti bezpečne. „Samozrejme, že ľudia moju sexuálnu orientáciu stále riešili, ale nikdy neprišlo k takémuto napadnutiu. Necítim sa bezpečne a niekedy premýšľam, kde a či zobrať priateľku znova za ruku,“ vraví Luna. Mladá študentka žije už takmer rok v Anglicku a podľa všetkého sa tam usadí natrvalo. „Dcéra plakala, bola z celej veci rozrušená a dokonca povedala, že už nechce byť na Slovensku,“ prezradil rozhorčený reportér.

Prečo polícia nekonala?

Samotný Ďurkovič pritom celý incident natočil na video, na ktorom je vidno, ako sa policajti iba prizerali a spomínaní muži nedostali ani pokutu. Nešťastný otec tvrdí, že ich ani nepredviedli na policajnú stanicu. Muži zákona podľa Ďurkoviča neboli ani náležite ustrojení. Na uniformách by mali mať uvedené služobné číslo a meno, ale tieto atribúty im podľa neho chýbali. „Jeden mal len číslo a meno mi nechcel povedať. Druhý si to zakrýval čiapkou,“ hneval sa Ďurkovič na celú situáciu. Polícia si svojich ľudí zastáva. „V čase príchodu policajnej hliadky už k žiadnemu protiprávnemu konaniu nedochádzalo, osoby nachádzajúce sa na mieste boli pod vplyvom alkoholu a všetky tam prítomné osoby boli poučené o možnosti podať oznámenie na polícii,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Uviedla tiež, že konanie policajtov sa bude dodatočne riešiť. „V súvislosti so sťažnosťou na prácu príslušníkov Policajného zboru riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach nariadil vykonať kontrolu činnosti policajnej hliadky počas služobného zákroku,“ dodala hovorkyňa. Rovnako si chce na mužov zákona posvietiť aj samotný Ďurkovič, ktorý to plánuje riešiť.