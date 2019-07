Keď videli, čo má De Jongova sexica, museli zakročiť: S týmto nesmieš byť na fotke!

Zatiaľ jedinou výraznou posilou do barcelonského kádra počas letnej pauzy je príchod mladého holandského stredopoliara Frenkieho de Jonga z Ajaxu Amsterdam.

Počas fotenia pre katalánsky veľkoklub sprevádzala mladého De Jonga aj jeho sexi priateľka Mikky Kiemeney. Tá hrávala v minulosti aj pozemný hokej a španielske médiá sa jej už nevedeli dočkať. Modelka, ktorá rozbehla aj vlastnú značku oblečenia sa však stala hitom internetu počas oficálneho fotenia.

Nachystaná pózovať pred objektívom spolu s De Jongom bola totiž sympatická blondýnka konfrontovaná jedným z predstaviteľov Barcelony, ktorý jej na poslednú chvíľu z pleca vzal značkovú kabelku. Na oficiálnej fotke by to bola určite skvelá reklama, no pozorný funkcionár to celé zarazil. Internetový vtipálci však nenechali na seba dlho čakať. "Tú kabelku isto predá a za získané peniaze kúpia Neymara," nieslo sa v podobnom duchu od desiatok fanúšikov. Narážali na fakt, že príchod hviezdneho Neymara, o ktorom sa už dlhšiu dobu šepká, by bol finančne poriadne náročný.