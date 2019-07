Ministri majú za sebou posledné rokovanie vlády pred prázdninami: Kde strávia letné dovolenky?

Rozletia sa do rôznych kútov sveta. Slovenskí ministri majú za sebou posledné rokovanie vlády pred tradičnými letnými prázdninami.

Opätovne sa zídu až v polovici augusta a dovtedy plánujú viacerí z nich oddychovať na rôznych miestach. Nový Čas zisťoval, kam konkrétne sa poberú a čo tam budú robiť.

Peter Žiga (46), minister hospodárstva

- Ja sa tak ako každý rok chystám do Vysokých Tatier. Chodievame tam pravidelne a páči sa nám tam. Mne už deti rastú, a tak čo sa týka ďalšej dovolenkovej destinácie, možno, že to nebude klasická dovolenka pri nejakej vode, ale skúsime zrejme nejaký poznávací zájazd. Možno, že ich zoberiem do Prahy aj spolu s manželkou a budeme spoznávať mesto a krásy českej metropoly. Takto by som sa chcel orientovať toto leto.

Andrea Kalavská (42), ministerka zdravotníctva

- Dúfam, že si oddýchnem. Ale pravdepodobne najskôr až keď skončím vo funkcii ministerky. Ale, samozrejme, máme cez prázdniny plánovanú dovolenku niekedy na prelome júla a augusta. Ako destináciu som si vybrala Anglicko a Škótsko, bude to taký poznávací zájazd, kam pôjdem spolu s rodinou a priateľmi.

Ján Richter (62), minister práce

- Moja dovolenka bude pracovná, idem „na maltu“. Budem meniť fasádu na svojom súkromnom dome, takže budem sa venovať trošku tomu. Časť roboty na dome som stihol spraviť minulý rok a časť sa dokončí teraz. Ak vyjde čas, tak pôjdem aj dakde k vode, ale zatiaľ to plánované nemám. Práca na dome je pre mňa teraz hlavná priorita.

Ladislav Kamenický (48), minister financií

- Ja ešte stále pracujem a budem pracovať. Mám pred sebou euroskupinu ecofin v Bruseli. Mám tam naplánovaných niekoľko stretnutí. Ak budem mať nejaký časový priestor, tak ho rád využijem, ak sa bude dať. Samozrejme, ten program mám dosť nabitý a budem v ňom pokračovať. Čo sa týka dovolenky na Slovensku, ja mám rád všetky regióny, páčia sa mi Tatry, ale obľubujem aj východné Slovensko.

Gábor Gál (44), minister spravodlivosti

- Ja mám ešte veľa plánov, ktoré by som chcel presadiť na jeseň v parlamente. To, že sú prázdniny, neznamená, že budeme všetci na prázdninách. My budeme mať na budúci týždeň veľmi veľkú akciu, budeme rokovať o veľkých projektoch na audit a efektívnosť súdnictva. Ale teraz, keď vás opustím, tak idem na krátku dovolenku. Zaveziem rodinu do Chorvátska, ja sa potom vraciam do roboty. Pôjdeme do nášho apartmánu v chorvátskom prímorskom mestečku Sukošan.