Stoch má s novým tímom tie najvyššie ambície: Už len z Grécka mi chýba trofej

Vyparil sa ako gáfor! Hoci ho Slavia Praha nevyháňala, Miroslav Stoch sa rozhodol pre náhlu zmenu dresu. Český titul i domáci pohár boli tým posledným, čo ho v Edene potešilo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenskému reprezentantovi sa zacnelo po futbalovo búrlivejšom prostredí. V Grécku také rozhodne je. Miňo to dobre vie, keďže po tamojších ligových ihriskách už v minulosti behal.

Návrat do PAOK Solún bol rýchly, no premyslený. Nie tak dávno v ňom strávil jednu sezónu na hosťovaní ako kmeňový hráč tureckého Fenerbahce Istanbul. Do neznáma neprišiel. Obmenený káder i nový portugalský tréner Abel Ferreira majú pred sebou náročný cieľ – obhájiť pozície z uplynulého ročníka. Ten mal PAOK fantastický. K prvenstvu v gréckej lige pridal aj domácu pohárovú trofej. Klub, v ktorom pôsobí ako skaut bývalý slovenský rozhodca Ľuboš Micheľ, tak čaká účinkovanie v Lige majstrov.

To je veľká výzva aj pre Stocha. Pre stránku Slovenského futbalového zväzu priznal, že i to bol jeden z dôvodov, prečo uprednostnil solúnsky klub pred českým. „Slavia bude mať u mňa naveky špeciálne miesto. Takisto Praha, kde som rýchlo našiel nový domov. Prišiel som do nej s jasným zámerom hrať čo najviac a pomôcť klubu. Tešili ma aj osobné štatistiky. So Slaviou sme si vzájomne pomohli. Budem jej naďalej fandiť.“ PAOK bol dlhé roky v tieni najslávnejších gréckych tímov Olympiakosu Pireus a Panathi­naikosu Atény. V Solúne všetci veria, že vlaňajšie double naštartovalo klub k výšinám. Aj so Stochom, ktorý ešte v prípravnom zápase na sústredení v Holandsku proti Alkmaaru (0:1) nehral. „Ihneď po príchode sa mi vybavili spomienky na PAOK a elektrizujúcu atmosféru na tribúnach. Najmä vo veľkých derby zápasoch,“ povedal pre futbalsfz.sk šikovný krídelník s výbornou strelou z diaľky.

Nitrianskeho rodáka ťahal do Grécka jeden rest. Vo všetkých krajinách, kde hrával po odchode z londýnskej Chelsea, získal majstrovský titul. V Holandsku s Twente Enschede, v Turecku s Fenerbahce, v Spojených arabských emirátoch s tímom Al Ain a naposledy so Slaviou. Stoch sa vrátil aj preto, že „pred piatimi rokmi sme s PAOK-om nič nevyhrali, hoci sme k tomu boli blízko. V lige sme skončili druhí a prehrali sme finále pohára. Napadlo mi, že tam mám nedokončenú robotu. Grécko je jedinou krajinou, odkiaľ nemám žiadnu trofej“, dodal 59-násobný slovenský reprezentant.