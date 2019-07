Gajanová zahviezdila bronzom na 800 m: Pocitovo sa mi nebežalo vôbec dobre

Fantastická premiéra! Slovenská atlétka Gabriela Gajanová (19) obsadila pri svojom prvom štarte v Diamantovej lige v behu na 800 metrov tretie miesto. Na mítingu vo švajčiarskom Lausanne, kde jej disciplína nepatrila medzi bodované do prestížneho seriálu, dosiahla čas 2:01,25 minúty a finišovala za víťaznou Keňankou Jepkosgeiovou (1:59,54) a Nakaayiovou z Ugandy (1:59,97).

Devätnásťročná zverenka Pavla Slouku v AK ZŤS Martin mala v štartovej listine spoločne s Nakaayiovou druhé najrýchlejšie sezónne maximum, s lepším tohtoročným časom prišla na podujatie Athletissima jedine Jepkosgeiová. Papierové predpoklady sa potvrdili a hoci Gajanová nezlepšila výkon 2:00,58 min., zdolala dvojnásobnú halovú majsterku Európy a domácu Švajčiarku Selinu Büchelovú, bronzovú Švédku z európskeho šampionátu 2016 Lovisu Lindhovú či vlaňajšiu juniorskú majsterku sveta Diribe Weltejiovú z Etiópie.

„Pocitovo sa mi nebežalo vôbec dobre, ale som rada, že som dokázala využiť môj finiš a stiahnuť v závere aj Švajčiarku Büchelovú. Celkovo som s mojím vystúpením asi spokojná,“ uviedla Gajanová na margo druhého najlepšieho času v kariére. Bronzová z ME 2016 do 18 rokov a juniorských ME 2017 už má istú účasť aj na svetovom šampionáte, ktorý sa na prelome septembra a októbra uskutoční v katarskej Dauhe.