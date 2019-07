Skvelý výsledok slalomárov na ME: Mirgorodský získal striebro, Mintálová bronz

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský získal na ME v Liptovskom Mikuláši striebornú medailu v C1 v kategórii do 23 rokov.

Vo finále predviedol čistú jazdu, za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal iba o 0,25 s. Bronz patrí Gestinovmu krajanovi Lucasovi Roisinovi (+2,92).

Mirgorodskému vyšiel štart a na úvodnom medzičase bol prvý Napokon však nenadviazal na zlato z roku 2017 zo šampionátu v nemeckom Hehenlimburgu. Gestin bol v strednej časti trate rýchlejší a odsunul Mirgorodského na striebornú pozíciu. Roisin sa vďaka dobrému finišu dostal na bronzovú priečku pred Čecha Václava Chaloupku.výsledky:

finále C1 muži do 23 rokov:

1. Nicolas Gestin (Fr.) 93,91 (0), 2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 10,25, 3. Lucas Roisin (Fr.) +2,92 (0), 4. Václav Chaloupka (ČR) +3,23 (0), 5. Raffaello Ivaldi (Tal.) +4,00 (0), 6. Igor Michajlov (Rus.) +4,70 (0)

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová získala na ME v Liptovskom Mikuláši bronzovú medailu v K1 v kategórii do 23 rokov. Vo finále skončila tretia so stratou 3,93 s na víťaznú Češku Terezu Fišerovú.