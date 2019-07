Po vysokých teplotách príde studená sprcha: V týchto krajoch čakajte búrky s krúpami

Po vysokých teplotách, ktorá hrozia v sobotu popoludní na juhozápadnom Slovensku, sa v južnej polovici krajiny môžu už večer objaviť búrky s krúpami.

Prostredníctvom výstrah o tom na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha pred horúčavou platí v sobotu od 15.00 do 18.00 h v okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, teplota v týchto regiónoch môže vystúpiť na 34 stupňov Celzia. Od 21.00 h je potrebné podľa meteorológov rátať s výskytom búrok, sprevádzaných padaním krúp. "Výstraha platí až do nedeľňajšieho (7. 7.) večera do 20.00 h v južnej polovici SR, vrátane dolného Záhoria na západe a okresov horného Zemplína na východe krajiny.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h," dodávajú meteorológovia.