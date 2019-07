Adamova († 29) expriateľka († 27) sa obesila: Šesť dní po jej smrti došlo k ďalšej hrôze

V britskom Manchestri zrazil vlak 29-ročného Adama Howartha. Iba šesť dní pred týmto nešťastím sa obesila jeho bývalá priateľka Chloe Spencer.

Adam a Chloe sa nedávno rozišli, no aj napriek tomu ostali kamarátmi, tvrdí DailyMail. Adamovi priatelia hovoria, že nedokázal žiť bez Chloe.

Minulý piatok (28. jún) nahlásili Adamovi rodičia, že ich syn zmizol. Pár hodín na to objavili jeho telo na koľajniciach. Šesť dní pred týmto nešťastím bola v dome objavená mŕtvola jeho bývalej partnerky a matky dieťaťa, Chloe Spencer, ktorá sa obesila, informuje britský denník Daily Mail. Hororová pomsta žiarlivého manžela: Obesil svoje malé dcérky, ich matke poslal drsný odkaz

Chloe pracovala ako zdravotná asistentka so zameraním na psychické zdravie. "Moja nádherná sestrička. Kebyže poviem, že sme úplne zdrvení, tak to nevyjadrí to, čo cítime. Nedokážem vyjadriť, ako veľmi nám bude chýbať tvoj krásny úsmev, " napísala na sociálnu sieť jej sestra Emma.

"Život vie byť tak krutý. Dúfam, že ste našli jeden druhého a že vám je teraz dobre," dodala nešťastná žena. Peniaze na pohreb Chloe vyzbierala jej rodina cez stránku Go Fund Me. Na stránke sa píše: "Dňa 22. júna 2019 sme stratili Chloe Spencer, našu milovanú dcéru, sestru, matku, tetu, neter, sesternicu a úžasnú priateľku."

Polícia informovala, že stále prebieha vyšetrovanie, ako k nešťastiu došlo.