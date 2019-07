Gauffovú vo Wimbledone ospevujú z každej strany: Tínedžerka však má takýto skromný sen!

Len 15-ročná tenistka Cori Gauffová neprestáva udivovať svet. Mladá Američanka pokračuje v spanilej jazde na grandslamovom turnaji vo Wimbledone, kde si ako najmladšia hráčka v histórii zahrá v osemfinále dvojhry.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na tráve v All England Clube ju nezastavili krajanka Venus Williamsová, Slovenka Magdaléna Rybáriková a najnovšie ani Slovinka Poloni Hercogová.

Napriek úspechu, ktorým zaujala prakticky celý svet mladá Gauffová zostáva pri zemi a nerozhodili ju ani veľkolepé predpovede o budúcej kariére. "Neverím na osud, ale v to, že každý je strojcom svojho šťastia. Všade počúvam, čo ma čaká, ale snažím sa to ignorovať. Myslím si, že ak by som si to pripustila, praskla by mi hlava. Veci beriem s odstupom a teraz sa sústredím iba na tento turnaj," povedala juniorská víťazka vlaňajšieho Roland Garros.

Za svoje výkony môže zatiaľ počítať s odmenou 176-tisíc libier. Viac ako po peniazoch túži po inom. "Pani Tina Knowlesová, mama Beyonce, ma spomenula na instagrame, tak dúfam, že ma videla aj Beyonce. Veľmi rada by som totiž išla na jej koncert," povedala po zápase Gauffová a s úsmevom dodala: "Neznášam míňanie peňazí, ani auto si nemôžem kúpiť, veď neviem šoférovať. Mojou slabosťou sú mikiny, moja mama mi ich už zakázala kupovať."

Za rozhodujúci faktor pri jej ťažení na Wimbledone označila rodičov. Obaja sú bývalí športovci, mama atlétka, otec a zároveň jej tréner bol basketbalista. "Mama mi ukázala správny pohľad na svet a otec je dôvod, prečo mám veľké sny, je to akurátna kombinácia. Spolupracujú, aby som robila správne rozhodnutia," prezradila talentovaná Američanka a priblížila aj ich roly v jej živote: "Mama plní materskú úlohu. pretože nerada ma trénuje, to robí otec."

V osemfinále ju čaká bývalá svetová jednotka Simona Halepová. Deväťnásobná wimbledonská šampiónka v dvojhre Martina Navrátilová však upozornila, že Gauffová má šancu opäť šokovať: "Všetok tlak je na Halepovej. Je jednoznačne favoritka, ale diváci budú na strane Gauffovej a s tým sa bude musieť Rumunka vyrovnať. V každom prípade, Cori je nevídaný zjav. Ešte som snáď nevidela niekoho s takou premiérou na grandslame. Narodila sa pre tenis." Podobný názor má aj bývalý skvelý hráč John McEnroe. "Halepová nemá za sebou dobrý rok. Zvyčajne by som stavil na ňu, ale tentokrát to radšej nespravím," povedal pre BBC trojnásobný singlový víťaz Wimbledonu.