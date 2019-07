Chlap uniesol mladú stopárku, 23 hodín denne ju držal v truhle: Keď ju z nej pustil, začal sa oveľa väčší horor!

Sedemročné utrpenie unesenej stopárky!

Colleen Star mala 20 rokov, keď bola počas stopovania surovo unesená. Nastúpila do auta Camerona Hookera mysliac si, že ju odvezie k jej kamarátke na oslavu narodenín.

Podľa informácii britského portálu Daily Mirror sa Hooker na Colleen vrhol hneď po tom, čo sa vrátila zo záchoda a uzamkol jej hlavu v špeciálne zostrojenej zvukovo izolovanej krabici. Vtedy 23-ročný Hooker s jeho ženou Janice potom cestovali 500 kilometrov do ich vidieckeho domu v Red Bluff, v Kalifornii. Takto začína film s názvom 'The Girl In The Box', v preklade 'Dievča v krabici', ktorý opisuje sfilmovaný príbeh Collen, ktorý sa začal roku 1977.

Hooker dievča zo začiatku držal v debne, v ktorej si nemohla ani ľahnúť, no neskôr ju premiestnil do krabice podobnej truhle. Truhlu umiestnil pod posteľ a Colleen v nej ležala každý deň 23 hodín. Von ju pustil len vtedy, keď ju chcel týrať alebo znásilniť. Po príchode domov jej zaviazal oči a priviazal ju reťazami v suteréne. Znásilnil ju a zbil ju hneď po tom, ako mal s manželkou sex na oslavu únosu.

Hooker Colleen donútil podpísať "zmluvu", v ktorej bolo napísané, že bude ich otrokom, pod hrozbou, že zabije ju a jej rodinu, ak sa pokúsi utiecť. Kvôli nedostatku miesta, bola nútená na toaletu používať nemocničnú misu, ktorú si pod seba podsúvala nohami. V jej malom väzení bývalo v lete príšerne horúco, a raz v ňom musela počúvať ako Janice na posteli nad ňou rodí. Hooker jedného dňa dokonca vzal Colleen naspäť domov za rodičmi, ktorých musela presvedčiť, že je on jej priateľ.

Teraz 62-ročná Colleen o prežitom terore povedala, že to nakoniec bola práve Janice, kto jej po 7 rokoch z väznenia pomohol na útek. Hooker bol odsúdený na 104 rokov väzenia a Janice bola udelená imunita výmenou za jej svedectvo proti manželovi.