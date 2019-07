Herec Roman Pomajbo o dcérach: Doma mi rastú herečky

Budú ako otec! Herec Roman Pomajbo (50) je otcom troch princezien, ktoré sa ešte donedávna snažil chrániť pred verejnosťou a hereckým chlebíčkom.

Ako uznávaný umelec totiž vie, čo jeho profesia vyžaduje, preto chcel, aby si jeho dievčatká užili detstvo čo najviac. Nedávno však sám priznal, že je zrejme najvyšší čas vytiahnuť ich na umeleckú dráhu.

Pomajbo má s manželkou Petrou tri dcérky - Vivien (11), Noemi (9) a Timeu (5). Dievčatá, ktoré k otcovi vzhliadajú, teda podedili po oboch rodičoch to najlepšie a, ako sa zdá, po otcovi to bude herecký talent. Napriek tomu, že umelec sa najprv myšlienke, že by z dcér vyrástli herečky, bránil, v poslednom čase sa s tým zmieruje viac a viac.

„Ja som ich chránil a strážil, ale vyzerá to tak, že ľudia, ktorí ich poznajú, hovoria, že sú to herečky,“ pochválil sa Novému Času Pomajbo. „Sú krásne a komunikatívne. Chodia na dramatický krúžok a na klavír,“ pokračoval herec s tým, že ako dievčatá rastú, tak vidno, že ich umelecký svet láka. „Doteraz som ich nikde nechcel ukazovať, ale neviem, či ich už niekam nevytiahnem,“ prezradil na záver Roman, ktorý to berie s humorom sebe vlastným.