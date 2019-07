Babsy Heribanová zverejnila veľavravný príspevok o vzťahoch: Tají problémy v manželstve?!

Prezradila viac, ako chcela? Dcéra Jozefa (65) a Aleny (64) Heribanovcov Babsy (28) žije už tri roky v manželstve s Jozefom Jagušákom.

S ním má už aj takmer dvojročnú dcérku Izabelku a na prvý pohľad sa zdá, že rodina si spokojne nažíva. V nedávnom statuse, ktorý brunetka uverejnila na sociálnej sieti, je však jasné, že medzi dvojicou nebude všetko s kostolným poriadkom. Babsy totiž prezradila mnoho o problémoch, ktoré musí ako manželka a matka riešiť, a zdá sa, že dvojica sa od seba čoraz viac vzďaľuje.

Babsy Heribanová si povedala áno s Jozefom Jagušákom koncom júna 2016 a odvtedy sa zdá, že jeden pre druhého sú ako stvorení. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští, a zdá sa, že podobnú dilemu musí riešiť aj Babsy, ktorá sa o svojich trápeniach zverila na sociálnej sieti.

„Ste rodičia? Tak to určite dôverne poznáte. Pozdravíte sa ráno pri raňajkách, niekedy sa stihnete chytiť aj pre úplnú banalitu, potom sa celý deň nevidíte a večer sa venujete deťom, aby ste strávili čas s rodinou,“ opísala zrejme svoju dennú rutinu mama takmer dvojročnej dcérky Izabely. „Keď padne noc a uspávanie sa úspešne podarí, majú rodičia čas na seba. Lenže deň bol taký dlhý a vyčerpávajúci, že si väčšinou nájdete svoju aktivitu, aby ste si oddýchli a mohli byť chvíľku v tichu,“ dodala.

Tají krízu?

Babsy nostalgicky spomína najmä na časy, keď boli len dvaja a mohli si dopriavať spontánne výlety či večer v súkromí milovanej osoby. „Po čase zistíte, že sa každý rozhovor točí okolo detí a že ste si ako partneri celkom vzdialení. Aj toto sa môže stať rodičom, ktorí vo víre každodennosti zabudnú na to, že sú spolu, pretože si majú čo povedať, vedia sa spolu zasmiať, milujú spoločné úlety, prelety, nálety. Na svojich vzťahoch musíme neustále pracovať a venovať im energiu,“ pokračovala Babsy, ktorá vidí problém najmä v tom, že staré veci sa rýchlo menia za nové.

„K tomu by som dodala len toľko, že staré a funkčné sa dá vždy opraviť a vylepšiť, len treba chcieť?“ dodala so záhadným otáznikom na konci. Nový Čas sa preto Babsy spýtal na jej vzťah s manželom, no tá akékoľvek problémy poprela. „Všetko je v poriadku. Zatiaľ sme žiadnou krízou neprechádzali,“ znela odpoveď od Heribanovej.