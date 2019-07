Školáčka Rebecca dokáže s číslami divy: O tom, čo stihne za sekundu, sa môže mnohým iba snívať

Mozog ako počítač! Rebecca Meszárosová (13) zo Šamorína dokáže s číslami naozaj divy, o čom svedčí aj jej nedávne ocenenie.

Na medzinárodnej olympiáde mentálnej aritmetiky v Belehrade sa jej podarilo získať prvenstvo v konkurencii 1 200 detí z 15 krajín sveta. Sympatická žiačka dokáže za okamih vypočítať aj tie najkomplikovanejšie matematické príklady.

Rebecca začala študovať mentálnu aritmetiku iba v októbri minulého roka a už dosahuje skvelé výsledky. „Matematiku mám rada, ale v škole ma už veľmi nebavila, lebo som skoro všetko vedela,“ prezradila sympatická žiačka základnej školy v Hamuliakove. Školu mentálnej aritmetiky Kid Genius v Bratislave našla na internete a povedala o tom svojej mame. „Keďže na výučbe sa môžu zúčastniť len deti do 12 rokov a Rebecca má už trinásť, poprosila som ich, aby ju vzali, a som veľmi rada, že nám vyhoveli,“ dodáva hrdá mamina Miriam, ktorá sama učí matematiku.

Už po absolvovaní druhého semestra získala Rebecca prvenstvo na medzinárodnej olympiáde mentálnej aritmetiky v Belehrade, kde súťažilo 1 200 detí z 15 krajín. „Po dvoch kolách som sa prebojovala do superfinále. Bolo to dosť ťažké, ale zvládla som to,“ usmieva sa nadaná dievčina. Pri pohľade na to, ako dokáže v priebehu pár sekúnd vypočítať komplikované matematické príklady, mnohí iba otvárajú ústa. Novému Času predviedla, ako dokáže spočítať 50 čísel pri rýchlosti zobrazenia 350 ms, čo je takmer 3 číslice za sekundu. Na súťažiach však zráta až 5 číslic za sekundu.

Zázračná pomôcka

Do sveta japonskej metódy počítania ju zasvätila učiteľka Nikola Chichová. „Patrí jej vďaka za to, že sa Rebecce venovala a pripravovala ju na olympiádu,“ vyznáva sa mamina Miriam. Nikola Chichová sa výučbe mentálnej aritmetiky venuje druhý rok. „Pri tejto metóde sa deti učia počítať pomocou japonského počítadla - abakusu, neskôr už používajú iba svoju predstavivosť,“ vysvetľuje učiteľka tajomstvo zázračnej pomôcky.

„Každá guľôčka na abakuse znamená nejaké číslo, guľôčky sú zoradené v stĺpcoch, ktoré predstavujú desiatky, stovky a tisíce,“ opisuje výučbu. Deti sa pomocou tejto metódy naučia veľmi rýchlo vyriešiť aj komplikované príklady. Vzorce sa učia pomocou hier a rozprávkových príbehov, vďaka ktorým sa pre ne matematika stáva zábavou.

„U nás začínajú deti už od štyroch rokov, najstaršie prijímame dvanásťročné,“ vysvetľuje učiteľka. Výučba prebieha cez víkendy. Po ukončení dvojročného programu získajú absolventi certifikát. „Okrem výborných výsledkov v matematike sa u týchto detí zlepšuje pozornosť, pamäť, koncentrácia, logické myslenie a zvyšuje sa inteligencia,“ uzavrela učiteľka.

Čo je mentálna aritmetika

Japonský spôsob počítania. Deti sa učia sčítať, odčítať, násobiť aj deliť pomocou abakusu. Po dostatočnom tréningu sú schopné vypočítať aj zložité aritmetické operácie za pár sekúnd a bez pomôcok. Touto metódou sa deti učia počítať hravou formou a používaním vlastnej predstavivosti, ktorú si zároveň rozvíjajú.