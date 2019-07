Vláda ruší hornonitrianske bane, tisíce ľudí prídu o prácu: Región má zachrániť akčný plán

Banícky región hornej Nitry čakajú výrazné zmeny. Keďže s používaním hnedého uhlia v našich elektrárňach sa postupne končí, nebude dôvod na jeho ťažbu.

Ľudia pracujúci v baniach tak prídu o prácu. Vláda chce do regiónu naliať približne tri miliardy eur v projektoch, ktoré majú obmedziť rast nezamestnanosti.

Slovensko postupne končí s používaním hnedého uhlia. V elektrárni v Novákoch by s jeho využívaním mali skončiť už v roku 2023. Vláda preto pripravila akčný plán transformácie hornej Nitry. Regiónu, ktorý je od baníctva závislý. Podľa plánu príde o zamestnanie do roku 2026 približne 2 800 ľudí.

„Naším cieľom je, aby nikto, kto pracovať môže a prácu stratí, nezostal bez možnosti si prácu nájsť. Preto sme pripravili tento akčný plán transformácie hornonitrianskeho regiónu,“ uviedol Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Pripomenul viacero projektov, ktoré tomu majú pomôcť. Samotný materiál však počíta s tým, že to bude za nižší plat. Hlavne pre príplatky v banskom priemysle, kde sa podľa materiálu pohybuje mzda na úrovni tisíc eur.

„Určite sa nájde časť zamestnancov, ktorí pre vek aj nemožnosti rekvalifikácie nebudú môcť byť umiestnení na trhu práce. Bude sa to týkať minima ľudí,“ uviedol Raši. Greenpeace oceňuje schválenie dokumentu. „Chcel by som oceniť otvorenosť a transparentnosť celého procesu, keď úrad podpredsedu vlády pripravoval Akčný plán spoločne s rôznymi aktérmi z regiónu, mimovládnymi organizáciami a široko ho diskutoval s verejnosťou,“ uviedol Radek Kubala z Greenpeace.

Čo Čaká hornú Nitru

- do roku 2026 má prísť o prácu 2 800 zamestnancov baní, do roku 2023 1 700 zamestnancov, čo by mohlo výrazne zvýšiť súčasnú nezamestnanosť

- pomôcť má viac ako 215 projektov v hodnote vyše 3,1 miliardy eur

- región sa má rýchlejšie pripojiť na diaľničnú sieť

- uhoľný priemysel má nahradiť chemický, gumársky, zbrojársky, poľnohospodársky a cestovný ruch