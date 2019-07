Veľká pátracia akcia na strednom Slovensku: Kukláči aj vrtuľník hľadajú muža, ktorý mal strieľať v dome expartnerky

Z domu v obci Horná Lehota (okres Brezno) sa ozvala streľba. Polícia momentálne po mužovi pátra a varuje pred ním aj ľudí.

Podľa informácií, koré zverejnil portál noviny.sk, mal muž prísť do domu svojej bývalej priateľky a vystreliť. V dome sa v tom čase mal nachádzať aj 4-ročný syn ženy. Žena okamžite zalarmovala políciu, no muž stihol utiecť.

"Expriateľ prišiel do dvora a začal ma napádať. Strieľal po mne, my sme sa s otcom a synom zamkli. Policajti povedali, že to bola riadna zbraň a mohol ma zabiť," opísala napadnutá pre noviny.sk.

Po mužovi začali pátrať kukláči a do hľadania sa zapojil aj vrtuľník. Zatiaľ našli len jeho opustené vozidlo, no zbraň sa v ňom nenachádzala. Muž môže byť stále ozbojený.