54 migrantov uviazlo na lodi: Nepovolili im zakotviť na talianskom ostrove Lampedusa

Lodi talianskej humanitárnej organizácie, na palube ktorej sa nachádza 54 zachránených migrantov, nepovolili vplávať do prístavu na juhotalianskom ostrove Lampedusa. Informovala o tom agentúra AP.

V prípade, že sa situáciu nepodarí vyriešiť, išlo by o v poradí 21. prípad, keď po odmietnutí Talianska uviazla na mori loď vezúca migrantov. Ochotu prijať najnovšiu skupinu zachránených prejavila Malta, avšak aktivisti jej ponuku odmietajú.

Skupinu 54 migrantov, ktorá sa plavila na gumovom člne, zachránila vo štvrtok pri brehoch Líbye loď talianskej humanitárnej organizácie Mediterranea Saving Humans. Aktivisti chceli s plavidlom zakotviť na talianskom ostrove Lampedusa. Na základe ministerského dekrétu jej však bol zakázaný vstup do talianskych teritoriálnych vôd.

Organizácia označila toto rozhodnutie za nelegálne, keďže loď s migrantmi sa plaví pod talianskou vlajkou a viezla ľudí zachránených na mori. V piatok uviedla, že jej plavidlo stále kotví neďaleko Lampedusy.

V snahe zamedziť tomu, aby plavidlo uviazlo na mori Malta vo štvrtok večer oznámila, že po dohode s Talianskom prijme 54 migrantov z paluby lode. Výmenou za to Rímu odovzdá rovnaký počet migrantov, ktorí sa už nachádzajú na Malte.

Mediterranea Saving Humans však v piatok uviedla, že migrantov na Maltu neprevezie. Zdôvodnila to veľkou vzdialenosťou a nepriaznivým psychologickým stavom migrantov na palube lode kotviacej pri Lampeduse.

Podobná krízová situácia nastala v júni, keď loď nemeckej charitatívnej organizácie Sea-Watch 3 so 40 migrantmi na palube čakala na povolenie talianskych úradov 17 dní. Napokon bez povolenia vplávala do prístavu na Lampeduse, pričom údajne vrazila do policajného člna.