Vavro je z prestupu nadšený: Prvé slová po príchode do nového klubu hovoria za všetko

Slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro oficiálne prestúpil do talianskeho futbalového klubu Lazio Rím. Vo štvrtok úspešne absolvoval lekársku prehliadku a následne podpísal zmluvu na päť rokov.

Zároveň sa stal štvrtým najdrahších slovenským hráčom, keďže klub z Apeninského polostrova musel Vavrovmu predošlému zamestnávateľovi, FC Kodaň, zaplatiť sumu 11,5 miliónov eur, vrátane bonusov. V nasledujúcej sezóne sa 23-ročný stopér predstaví v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA, v ktorej si Rimania zabezpečili miestenku triumfom vo finále Coppa ltalia.

„Cítim sa výborne. Je to pre mňa česť prestúpiť do takého veľkého klubu. Tie pocity sú neopísateľné," vyjadril sa rodák z Partizánskeho v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Okrem toho dodal, že možnosť hrať taliansku najvyššiu súťaž Serie A uprednostnil pred ponukami z Anglicka či Belgicka. Nasleduje tak kroky reprezentačného kolegu z defenzívy Milana Škriniara, ktorý sa udomácnil v základnej zostave milánskeho Interu. Podobne ciele si pred novou sezónou dáva aj Vavro. "Určite sa budem chcieť prebojovať do základnej zostavy a pomôcť mužstvu k trofejam," povedal v spomenutom rozhovore.

Vavro začínal so seniorským futbalom v tíme MŠK Žilina, odkiaľ v roku 2017 prestúpil do dánskej Kodane. V jej drese odohral dokopy 85 zápasov a získal jeden majstrovský titul. "Denis k nám prišiel ako veľmi talentovaný, ale 'nedokončený' hráč. Urobil však veľký pokrok, špeciálne v minulom roku, keď zužitkoval to, čo sa v prvej sezóne u nás naučil," skonštatoval pre web FC Kodaň tréner Stale Solbakken. Okrem toho skonštatoval, že Vavro je perfektným príkladom toho, ako chcú pracovať na rozvoji hráčov a následne ich "odovzdať" najlepším ligám a klubom.

"Denis bol pre nás veľkým prínosom, tešili sme sa z jeho energie a silnej mentality, ktorá bola pre tím dôležitá. Sme hrdí na to, že môžeme ďalej poslať veľmi dobrého hráča a Denisovi prajeme všetko najlepšie v ďalšej kariére v Taliansku," dodal Solbakken. V histórii slovenského futbalu len traja hráči prestúpili do iného klubu za vyššiu sumu - Milan Škriniar zo Sampodrie Janov do Inter Milánu (25 miliónov eur), Vratislav Greško z Interu Miláno do Parmy (21,5 miliónov eur) a Marek Hamšík z Neapola do čínskeho Ta-lien I-fang (20 miliónov eur).