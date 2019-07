ZMOS žiada Čaputovú: Nepodpisujte novelu zákona o povinnej škôlke

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona, ktorá zavádza povinnú škôlku pre 5-ročné deti.

ZMOS tvrdí, že novela porušuje Ústavu a spôsobuje technické problémy. TASR o tom informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. ZMOS argumentuje najmä právnymi otázkami, keď tvrdí, že novela je v rozpore so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Ten uvádza, že mestá a obce "zriaďujú a zrušujú materské školy pri výkone samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti". Novela, ktorá zavádza povinné predškolské vzdelávanie, napĺňa podľa ZMOS-u "znaky preneseného výkonu štátnej správy".

Zákon stanovuje obciam povinnosť vytvoriť podmienky na to, aby deti nastúpili do škôlky vo veku piatich rokov. "Riaditelia materských škôl a všetky obce zároveň dostali za úlohu vynútiť túto povinnosť od rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa," spresňuje ZMOS vo svojom stanovisku. Ďalšie problémy uvádza ZMOS v tom, že o plnení alebo neplnení tejto povinnosti rozhoduje riaditeľ materskej školy v prvom stupni a obec v druhom ako odvolací orgán v rámci správneho konania, teda v mene štátu. Doklad o plnení tejto povinnosti sa zase vyžaduje pri zápise na základnú školu s tým, že zákonom sa zároveň určuje miesto a spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

To všetko sú podľa ZMOS-u znaky plnenia povinnej školskej dochádzky, či už na základnej alebo strednej škole. Vzhľadom na to zastáva ZMOS názor "že nejde o samosprávnu kompetenciu miest a obcí, ale o prenesený výkon štátnej správy v školstve a výkon tejto úlohy má byť v súlade s ustanovením Ústavy SR plne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu".

Schválenie zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí pre päťročné deti, považuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) za obrovský úspech. "Zákon predstavuje iba základy, na ktorých treba ďalej stavať a pokračovať. Zákon je iba základná konštrukcia, ktorú musíme dotvoriť vo forme podporných opatrení. Musíme dobudovať škôlky, prijať nových učiteľov a asistentov a gradovať úsilie pri práci s rodinami. Týmito krokmi dokážeme postupne rozšíriť povinnú predškolskú výchovu vekovo smerom nadol, tak ako to majú v okolitých krajinách," poznamenal Ravasz.

Nezaradená poslankyňa NR SR Simona Petrík tvrdí, že zákonní zástupcovia dieťaťa by mali umiestniť svoje dieťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Podľa návrhu by za naplnenie tohto práva mala zodpovedať obec, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt. "Súčasná situácia v obciach a mestách SR totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané," vysvetlila Petrík.

Novelu zákona, ktorá zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti, schválili poslanci NR SR 27. júna.