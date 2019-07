Chystáte sa na letnú dovolenku autom? V každej krajine platia iné predpisy, môžu vám hroziť vysoké pokuty!

Vlastným autom cestuje na dovolenku do Chorvátska až 65 percent Slovákov. Nasleduje Taliansko, Bulharsko a Slovensko. Vyplýva to z údajov agentúry Invia, ktoré TASR poskytla jej tlačová hovorkyňa Andrea Řezníčková.

Pri zahraničnej dovolenke netreba zabúdať na dopravné predpisy, ktoré sa môžu líšiť od slovenských. V Chorvátsku sa jazdí na pravej strane a predbieha na ľavej. Na alkohol je všeobecný limit 0,05 promile v krvi, u niektorých kategórií vodičov je nulový limit. "Polícia môže ukladať a vyberať pokuty na mieste. Nie je nutné platiť okamžite. Polícia namiesto toho vydá zloženku a pokuta sa bude musieť zaplatiť do ôsmich dní, na pošte či banke. Ako preventívne opatrenie, môže polícia zabaviť cestovný pas motoristov, dokiaľ nie je pokuta zaplatená," upozornila Řezníčková.

Deti mladšie ako 12 rokov nesmú podľa jej slov cestovať na predných sedadlách. Výnimkou sú deti do dvoch rokov, ktoré môžu cestovať v prednej časti, ak sú umiestnené v zadržiavacom systéme prispôsobenom ich veľkosti, a ak je na zadnej strane deaktivovaný airbag. "Dieťa do päť rokov musí byť umiestnené na zadnom sedadle prispôsobenom jeho veľkosti. Dieťa vo veku päť až 12 rokov musí cestovať na zadnom sedadle s pomocou troch bodových bezpečnostných pásov s prídavným podsedákom, ak je to nevyhnutné na jeho výšku," upozorňuje ďalej Řezníčková. Tiesňové čísla v prípade nehody sú polícia: 92, záchranka: 94 alebo 112, hasiči: 93, cestná asistencia: 987.

V Taliansku sa jazdí tiež vpravo. Je zakázané predbiehať vozidlo, ktoré predbieha iné vozidlo alebo vozidlo, ktoré spomalilo prípadne zastavilo chodcom na prechode. Predbiehanie je zakázané na vjazdoch a na železničných priecestiach. Rovnako v zákrutách, na úbočí kopca, na križovatkách, na všetkých miestach, kde je obmedzená viditeľnosť. V spomínaných prípadoch je predbiehanie povolené, ak je komunikáciou štvorprúdová cesta s jedným smerom alebo dvoma jazdnými pruhmi v rovnakom smere. "Všeobecne platný limit alkoholu v krvi vodiča je 0,05 promile. Pre vodičov autobusov s menej ako tromi rokmi praxe rovnako ako u vodičov z povolania - súkromných vodičov, vodičov autobusov, vodičov z povolania, atď. - je limit 0.00 promile," doplnila Řezníčková. Tiesňové čísla sú polícia: 113, ambulancia: 118, 112, hasiči: 115.

V Bulharsku vodiči dávajú prednosť sprava, na neoznačených križovatkách, križovatkách typov "T" a kruhových objazdoch. Električky majú prednosť v jazde pred ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Chodci majú prednosť pred všetkými vozidlami s výnimkou koľajových. Maximálna úroveň alkoholu v krvi je 0,05 promile. "V prípade drobnej nehody sa vodiči môžu dohodnúť na postupe, ktorý nevyžaduje účasť polície. Turisti by však mali zavolať políciu bez ohľadu na rozsah poškodenia a požiadať o policajnú správu," zdôraznila Řezníčková. Ak je vozidlo vážne poškodené, alebo ak je niekto zranený, musí byť volaná polícia. Tiesňové čísla sú polícia: 166, záchranka: 150, 112, hasiči: 160.

Okrem dopravných predpisov sa pred cestou odporúča skontrolovať aj technický stav auta a povinnú výbavu. Okrem výstražného trojuholníka je to aj reflexná vesta, náhradné koleso aj autolekárnička. Pri nej si treba dať pozor na dátum exspirácie. "Pre istotu si overte, čo musí byť súčasťou povinnej výbavy v krajinách, cez ktoré pocestujete, pretože to nie je všade rovnako. Samozrejme, dôležité je aj povinné zmluvné poistenie a jeho platnosť. Určite si k dokladom priložte zelenú kartu, ktorá je potvrdením o platnosti PZP v zahraničí," zhrnul Daniel Baran z Union poisťovne.