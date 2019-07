Máte základnú dovolenkovú výbavu? Toto by nemalo chýbať ani vo vašej batožine

Súčasťou výbavy na dovolenku by mala byť aj dobre vybavená lekárnička. Jej obsah závisí od destinácie, dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Pripomína to slovenským dovolenkárom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Do lekárničky by si mal každý zbaliť hlavne lieky, ktoré bežne užíva. Chýbať by nemali ani lieky proti horúčke a bolestiam hlavy, hnačke, zápche a nevoľnosti pri tzv. chorobe pohybu.

Cestovatelia by si mali zobrať aj lieky pri alergických reakciách (antihistaminiká), antialergický krém a sprej alebo krém proti hmyzu. V prípade pobytu v krajine s výskytom malárie treba doplniť do lekárničky aj lieky na ochranu proti tejto chorobe.

K nevyhnutnej výbave patrí podľa ÚVZ aj dezinfekčný prostriedok, pohotovostné obväzy, lieky proti plesňovej infekcii nôh, obväzová vata, pinzeta, nožničky, náplaste a antiseptické kvapky do očí, tiež kvapky do uší a nosa. Lekárnička musí byť umiestnená v suchu, chlade a tme, tak aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu.