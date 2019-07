Dočká sa konečne Liverpool majstrovského titulu? Odpoveď priniesol superpočítač

Svet moderných technológií a umelej inteligencie zasahuje aj šport. Pomocou rôznych simulácií možno predpokladať víťazov jednotlivých zápasov.

Superpočítač najnovšie simuloval a vyhodnocoval zápasy nadchádzajúceho ročníka anglickej Premier League. Výsledky sú ozaj pozoruhodné.

Majstrom Anglicka v sezóne 2019/2020, by sa podľa počítača mal stať obhajca titulu Manchester City. Na druhom mieste sa podľa očakávania umiestnili The Reds, ktorý tak vytúžený by tak vytúžený titul opäť nezískali. Pomyselná bronzová priečka patrí Tottenhamu.

Na štvrtom mieste uzatvára miestenky pre Ligu majstrov FC Chelsea. Ak by liga naozaj dopadla tak ako v simulácii, Arsenal a Manchester United, by si opäť zahrali len Európsku ligu.

Na chvoste ligy, by sa umiestnilo trio Sheffield United, Norwich City a Burnley.