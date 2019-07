Zdrvujúca rana pre fanúšikov Spice Girls: Koniec?! Dve speváčky už nechcú pokračovať

Po niekoľkých júnových koncertoch obnovenej skupiny Spice Girls sa zdá, že comeback mal krátky život. Vydržal sotva pár dní.

Krátko po poslednom vystúpení v londýnskom Wembley totiž Geri Horner oznámila, že by sa rada vrátila k svojmu pôvodnému životnému štýlu ženušky z bohatej vyššej britskej triedy. A teraz sa ďalšia členka, Melanie Chisholm začala šklbať kvôli svojej sólovej dráhe. Chce vydať novú platňu a radšej by investovala peniaze a čas do jej propagácie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Mel C predstavila nový singel High Heels a plánuje do konca roka prísť s novým albumom. A to znamená, že bude mať minimum času na prípadné koncerty so Spice Girls. Pritom Mel B už začala rozhlasovať, že budúci rok vo februári sa dievčatá vydajú do Austrálie. "Skôr, ako začalo turné Spice Girls, Mel C strávila niekoľko týždňov v štúdiu nahrávaním vlastnej hudby. Pracovala na ňom s Biffom, mladou speváčkou a textárkou Rae Morris a hudobníkom Fryarsom, ktorý predtým písal pre Lily Allen. Mel C chce po skončení leta vydať vlastný album a chce sa pochváliť ľuďom, čo vytvorila, takže nemá rozhodne čas na nahrávanie novej hudby Spice Girls," cituje The Sun.

Vyraziť do sveta do Spice Girls odmieta predovšetkým Geri Horner, ktorá nemieni opustiť svoju životnú rolu manželky, matky a gazdinej.