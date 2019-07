Američania oslavujú Deň nezávislosti, vo vzduchu však cítiť obavy: Za všetko môže Trump

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok na twitteri poprial Američanom ku Dňu nezávislosti, ktorý je v USA hlavným štátnym sviatkom.

Pripomenul im tiež, že na washingtonských oslavách ich dnes (v noci na piatok SELČ) čaká jedinečná šou vrátane leteckej prehliadky stíhačiek, bombardérov aj prezidentského špeciálu, ktorý v čase prítomnosti šéfa Bieleho domu na palube nesie volací znak Air Force One. Biely dom vo vyhlásení uviedol, že tohtoročné oslavy v parkovej promenáde National Mall v centre Washingtonu budú vzdaním pocty americkým ozbrojeným silám.

"Pripomíname si tých, ktorí pre našu krajinu uprednostnili slobodu pred tyraniou," uviedol Biely dom s tým, že Trump na schodoch Lincolnovho pamätníka prednesie prejav. O prejav sa médiá aj demokratickí zákonodarcovia veľmi zaujímajú, pretože sa obávajú, že ho Trump zneužije k politickej kampani. Biely dom to ale odmieta a tvrdí, že prezident bude hovoriť o vlasteneckých témach a nie o politike.

Denník The Washington Post vo štvrtkovej analýze poznamenal, že Deň nezávislosti vždy viedol americký národ k zmiereniu, lebo oslavy svojím vlasteneckým odkazom na spoločnú minulosť obrusovali hrany rozdielnych politických názorov. The Washington Post si však nemyslí, že sa Trumpovi podarí prejavom zmierniť politické rozpoltenie krajiny. "Je to mimoriadne nepravdepodobné," napísal denník. "Trumpova rétorika výrazne tiahne k buričstvu, nie ku zmierlivosti," uviedol. Upozornil tiež, že prejav môže ľahko skĺznuť k politickej interpretácii, pokiaľ bude Trump hovoriť o svojich úspechoch.

Oslavy vo Washingtone už začali, hlavná časť je ale naplánovaná na 18:30 miestneho času (v piatok o 00:30 SELČ), kedy Trump pri Lincolnovom pamätníku vystúpi s prejavom. Nasledovať bude ukážka americkej vojenskej moci, ktorej súčasťou budú prelety vojenských lietadiel a tiež prezidentovho Boeingu 747. Po dvadsiatej prvej hodine (v piatok v 03:00 SELČ) budú po sebe nasledovať dva ohňostroje, ktoré budú celkovo trvať asi 30 minút. Trump avizoval, že to bude najväčší ohňostroj v histórii washingtonských osláv Dňa nezávislosti. Pyrotechnickú zábavu ale môže zhatiť búrka. Americká Národná meteorologická služba (NWS) pre oblasť metropoly vydala varovanie pred prívalovými lejakmi, výstraha platí až do 20:00 miestneho času (do piatkových 02:00 SELČ).