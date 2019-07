Nech ostane pri futbale: Z Fernanda Torresa bejzbalista nebude!

Už ohlásil veľkú rozlúčku s veľkou kariérou. Bývalý španielsky futbalový reprezentant Fernando Torres (35) oznámil v Tokiu, že posledný zápas profesionálnej kariéry odohrá 23. augusta.

Medzitým si úžíva slávu, ktorú si v Japonsku získal, no krátkym prestupom od futbalu si narobil hanbu.

Jednoducho povedané: futbalista nech ostane futbalistom! Legendárneho Španiela, ktorý naposledy pôsobil v japonskom klube Sagan Tosu, totiž vo Fukuoke vyzvali, aby predviedol úvodný nadhod. Svetový i európsky šampión ponuku prijal, no nemal... Na tréningoch mu to vraj išlo, ale pred niekoľkotisícovým hľadiskom hodil tam, kde nemal... Vedľa( (Viď video).

"El Niňo" sa bude lúčiť zápasom, v ktorom nastúpia jeho dobrí priatelia Andrés Iniesta a David Villa. „Je niečo ťažko predstaviteľné, no Japonsko mi to umožnilo. Je to perfektný čas na ukončenie kariéry," uviedol majster sveta z roku 2010 a dvojnásobný európsky šampión (2008, 2012).

Torres odštartoval svoju kariéru v Atléticu Madrid. V roku 2007 prestúpil do Liverpoolu, odkiaľ v roku 2011 odišiel do londýnskej Chelsea. Po nie príliš vydarenom pôsobení v AC Miláno sa v roku 2015 vrátil do Atlética. Vo finále ME 2008 proti Nemecku gólom rozhodol o triumfe Španielov 1:0.