Párik, ktorý sa vzal na prvom rande, sa po 2 mesiacoch rozvádza: Šialené, čo chce žena teraz urobiť

Ich vzťah mal raketový štart. V decembri minulého roka sa Sarah Elliott a Paul Edwards dali dokopy cez aplikáciu na randenie a o 10 dní neskôr sa stretli prvýkrát na londýnskom letisku Gatwick. Odtiaľ odleteli rovno do Las Vegas, aby sa vzali.

Ešte netradičnejšie bolo, že tam novomanželia začali bývať aj s dvomi bývalými milencami Sarah, ktorí sa obaja tiež volali Paul. Ale pre každého, kto si myslí, že to znie ako dokonalý recept na dlhé a šťastné manželstvo, sú tu smutné správy. Sarah a Paul už spolu nie sú. Rozišli sa po dvoch mesiacoch.

„Moje manželstvo možno skončilo, ale otvorilo mi to celý nový svet. Už viac neverím, že monogamia a manželstvo je všetko a tým to hasne. Teraz žijem polygamiou a milujem to. Moje nové dúhové vlasy sú stelesnením môjo nového ja - som silná, sebavedomá a pripravená na akékoľvek počasie," povedala Sarah v rozhovore pre britský The Sun.

Sarah z West Sussexu vo Veľkej Británii povedala, že jej rodina nebola prekvapená, keď počula o rozvode. Spočiatku ju údajne Paul nepriťahoval. "Zdalo sa však, že je pokojný a milý a ja som bol v tej chvíli zmätená. Milujem výstredné milostné párty a hranie rolí a hoci Paul nebol s týmto svetom zžitý, bol tomu veľmi otvorený," povedala.

Sarah však povedala, že veci sa začali obracať k horšiemu, keď sa vrátili do svojho bytu. Všetci traja Paulovia a ona. "Najprv boli všetci traja v poriadku. Boli sme jedna veľká, šťastná, hoci nezvyčajná rodina. Ale môj manžel bol veľmi žiarlivý na jedného z mojich Paulov, s ktorým som mala dlhodobý vzťah aj hypotéku," povedala na vysvetlenie Sarah.

Sarah má teraz po rozvode plán získať ďalšieho priateľa. "Rada by som mala troch frajerov. Je to dobré číslo. Budúci týždeň mám ďalšie rande a som z toho veľmi nadšená," dodala na záver.