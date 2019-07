Barbora Švidraňová o konci vzťahu s Talianom Francescom: Je za tým nová láska?!

Speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) prežíva vo svojom živote veľké emócie.

Na jednej strane sa jej darí v profesionálnej sfére, naspievala chytľavú letnú pieseň, ku ktorej natočila veselý videoklip. V súkromí sa však musela vyrovnať s tým, že na výchovu synčeka zostane prevažne sama. Priznala, že s otcom malého Gabriela (1), Talianom Francescom (39), sa rozišla. O rozchode, o umeleckých plánoch a o tom, či je v jej živote nová láska, prezradila v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Váš synček Gabriel oslávil v máji prvé narodeniny, aktuálne sa do éteru dostáva chytľavý letný song Tu a teraz. A k tomu všetkému ste priznali, že už netvoríte pár s Gabrielovým otcom, talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom. Vo vašom živote sa teda dejú veci! Ovplyvnili aj vašu tvorbu?

Určite to má istý vplyv, vždy som písala texty zo svojho vnútra, z toho čo som zažila, videla, cítila. Ukončenie vzťahu s Francescom bolo pozvoľné, nebolo to nárazové. Obaja sme išli do vzťahu s tým, že vieme, že nebude jednoduché udržiavať vzťah a vychovávať syna na diaľku. Francesco je hudobník, je rozcestovaný po celom svete. Jeden týždeň je v Indonézii, druhý týždeň v Austrálii a tretí v Amerike, takže nie vždy môžeme dobre komunikovať. Hoci sme sa to snažili udržať, nešlo to. Menej komunikujeme od februára.

Vravíte, že ste od začiatku vedeli, že to asi nebude fungovať. Neverili ste ani kdesi na začiatku, že láska hory prenáša?

Myslela som si, ale nevyšlo to. (smiech) Neberiem to však tragicky, preto aj skladba Tu a teraz je taká optimistická, lebo som si povedala, že to zoberiem z tohto hľadiska, pozitívne. Beriem to tak, ako to je, a budem sa snažiť robiť všetko pre to, aby to Gabrielovi nejakým spôsobom neublížilo, aby ho to neranilo. Ešte je maličký, ešte mnohému nerozumie. Je preňho asi lepšie ukončiť to teraz, ako keď by mal, povedzme, päť rokov. To by vnímal asi horšie. Takto bude rásť s tým, že jeho rodičia spolu nežijú a bude to brať ako fakt.

Rozchádzate sa ako partneri, ale rodičmi zostanete pre Gabriela navždy. Máte jasno v tom, ako budete fungovať na diaľku?

Malý bude žiť so mnou, má moje priezvisko, tam sa zatiaľ nebude nič meniť. Francesco je časovo taký zaneprázdnený, že jeho návštevy sú menej časté, skôr ja vycestujem za ním. Toto si budeme musieť nejako vyriešiť. Ale so synom a so mnou je v kontakte.

Teraz to už nie je len o bezstarostnom živote, ale aj o zodpovednosti za dieťa. Ako sa cítite ako mama?

Je to úžasné, nič krajšie ma v živote stretnúť nemohlo. Aj keď som viac-menej na výchovu syna sama, veľmi mi pomáhajú moji rodičia. Neviem, ako by som to bez nich zvládala. Asi by som ho musela dať do jaslí alebo neskôr do škôlky, lebo pri našom umeleckom spôsobe života by sa to zrejme inak riešiť nedalo. Na druhej strane, práve vďaka tomuto spôsobu života nemusím pracovať každý deň osem hodín, ale môžem si odpracovať za jeden deň toľko, čo niekto stihne za týždeň. Potom môžem byť ďalšie dni doma. Žijem spolu s rodičmi a s bratom v Žiline, starí rodičia si užívajú vnuka a Gabrielko je šťastný. Nemám pocit, že by mu niečo chýbalo.

Pomôže vám Francesco finančne, alebo to všetko bude na vašich pleciach?

Budem dúfať, že bude myslieť aj na túto povinnosť.

Ako sa k rozchodu postavili Francescovi rodičia? Sú s vnukom v kontakte?

Áno, oni sú veľmi súdržní. V rodine je veľa detí a veľmi sa potešili ďalšiemu vnukovi. V lete plánujeme navštíviť časť rodiny v Ríme, pretože chcú vidieť, ako malý rastie. Myslím si, že tie vzťahy sú v tomto smere stále vrúcne a srdečné.

Hovoríte so synčekom po taliansky?

Zatiaľ ho okrem slovenčiny učím viac po anglicky, lebo sama neviem ešte veľmi dobre hovoriť po taliansky. Ale učím sa a určite budem chcieť, aby sa naučil po taliansky. Jemu sa tá reč veľmi páči. Keď sme naposledy boli v Taliansku, tak sa veľmi tešil, keď naňho hovorili. Asi preto, že taliančina je spevavá reč.

Mimochodom, neplánujete naspievať niečo aj v talianskom jazyku?

(smiech) Mne sa taliančina veľmi páči, ale zatiaľ si netrúfam. V taliančine som začiatočník.

Spolupracujete s bratom Šimonom Švidraňom (26), ktorý sa tiež venuje hudbe. Robil hudbu k mnohým vašim piesňam. Máte rovnaký muzikantský vkus?

Ľudia sa smejú, že sme ako Hečkovci číslo 2! Nie je to len o tom, že Šimon mi občas naspieva vokály do skladby, ale tvoríme spolu. Ja sa venujem textom, on hudobnej produkcii, do ktorej zasahujem aj ja, hlavne čo sa týka melódie, vokálov, nástrojov. Poviem mu svoju predstavu a brat sa ju snaží zhmotniť do nôt. Naozaj si veľmi hudobne rozumieme, v tomto je moja spriaznená duša.

Jeden z textov, konkrétne pieseň Máš čas, pre vás napísal herec Milan Lasica. Perličkou je, že práve túto pieseň ste neskôr prearanžovali z džezovej do popovejšej verzie. Aký ste mali dôvod?

Pôvodne to bola šansónovo-džezová skladba s vážnym podtónom. Milujem tú pesničku v jej pôvodnej, alternatívnejšej verzii, ale bolo mi ľúto, že sa nedostala k ľuďom. Predsa len, menšina ľudí vyhľadáva alternatívnu muziku. Keď som sa začala venovať tanečnejšej, popovej muzike, napadlo nám s bratom, že by sme urobili remix a môžeme skladbu hrať na koncertoch vo dvoch verziách.

V refréne sa spieva, že „láskou sa vždy všetko vyrieši“. Tak nám napadlo, či riešite aj stroskotaný vzťah s Francescom novou láskou?

(smiech) Zatiaľ nie, nemám na to čas ani možnosť. Ale v pesničke je to myslené všeobecnou láskou k životu ako takému. Je to pozitívny postoj, ktorý nesie v sebe odkaz, aby sme boli vďační, že žijeme tu a teraz, že máme to, čo máme. Láska k bytiu. Pre mňa to znamená, že sa sústredím na svojho syna, na lásku, ktorú mi Gabriel dáva. Lebo to je nekonečno, čo mi vie dať v jednom úsmeve. Ale rovnako je to láska k hudbe, k priateľom, ktorí sú mi oporou, s ktorými sa zabávame a chodíme na výlety, láska k mojim rodičom... Cez lásku sa sústredím na pekné veci, lebo problémy človek má a bude mať tak či tak. Ide o to, či to vezmem ako výzvu alebo ako problém a budem sa utápať v sebaľútosti. Nie som ten typ, čo sa ľutuje, beriem život pozitívne.

Napriek tomu, aj s tým najpozitívnejším človekom rozchod zamáva, nieto ešte, ak je tam aj dieťa. Ale podľa toho, čo vravíte, ste asi na lásku nerezignovali?

Vôbec nie, práveže ma to ešte viac nakoplo a povedala som si, raz budem mať milujúci vzťah a plnohodnotnú rodinu. Dúfam, že sa mi to podarí, je to môj skromný ženský sen.

Keď sme už pri snoch, vraj ste vždy snívali, že sa preveziete v historickom cadillacu. To sa vám splnilo práve v najnovšom videoklipe. Užili ste si nakrúcanie?

To je pravda, túžila som previezť sa v ružovom cadillacu, v kabriolete. To je jediné, čo sa mi nesplnilo, že nebol ružový! (smiech) Keď som predostrela svoj návrh režisérovi Marcovi Procházkovi, že by som chcela točiť v aute – veteráne a najlepší by bol cadillac, okamžite zareagoval. Mal kontakt na zberateľa historických vozidiel, tak mi mohol moju predstavu o klipe splniť. Som totiž veľmi „retropozitívna“, videla som aj film Cadillac Records z roku 2008 s Beyoncé, o afroamerických hviezdach, ktoré platili napríklad aj cadillacmi či domami, pretože ich nemohli vyplácať honorármi. Milujem retro štýl aj čo sa týka hudby, je mi to veľmi blízke. Takže pri nakrúcaní som jazdila celý deň v cadillacu a teraz som už spokojná. (smiech)

V jednom videoklipe účinkuje aj malý Gabriel, vtedy mal 9 mesiacov. Viete si predstaviť, že by raz rovnako ako jeho mama a otec zakotvil v šoubiznise?

Určite chcem, aby sa venoval hudbe. Je ale na ňom, či to zoberie profesionálne, či ho to bude baviť, alebo naopak, odstraší ho šou­biznisový život jeho rodičov a pôjde si iným smerom. Ale myslím si, že čo sa týka kreativity a vývoja dieťaťa, hudba je dobrá na sústredenie. Vyzerá to, že k hudbe bude mať vlohy, lebo už teraz sa prejavuje v rámci rytmu, spevu, tanca... Je to tam!

Reaguje, keď si doma spievate?

Jasné! Dokonca niekedy si spieva so mnou, občas sa ma snaží prehlušiť. Hovorím tomu, že si „poziapkáva“, keď mám pustenú muziku. Asi ho pomaly začnem učiť nejaké detské pesničky, len ešte musí začať rozprávať.

Vy ste boli vždy známa ako ryšavka, aj v najnovšom klipe máte výrazne ryšavé vlasy. Ale v skutočnosti ste sa po pôrode stali brunetkou. Prečo ste zmenili farbu vlasov? Súvisí to azda s rozchodom? Veď sa vraví, že keď žena zmení chlapa, zmení účes...

Po pôrode som mala pocit, že nechcem vytŕčať z davu, tak som si zmenila farbu na tmavšiu. Ryšavá farba je navyše veľmi náročná na udržiavanie, takže takto je to praktickejšie. Teraz mám tmavšie vlasy kvôli pripravovanému televíznemu seriálu, ktorý budem točiť v lete. Obsadenie seriálu je totiž prudko ryšavé, hrajú tam asi všetky ryšavé slovenské herečky. Z produkcie ma poprosili, aby som si ponechala tmavšie vlasy, aby sme neboli v seriáli všetky ryšavé. Takto je to fajn, aspoň budú môcť ľudia rozlíšiť môj spevácky a herecký profil. Pri speváckom sa rada vrátim k divokým ohnivým vlasom, v civile sa lepšie cítim nenápadnejšia.

Napriek tomu, že chcete byť nenápadná, nedá sa nevšimnúť si, že ste po pôrode dosť nápadne schudli. Ako ste sa vyrovnali s tým, keď ste v tehotenstve nabrali dvadsať kíl? Predsa len, ako speváčka ste vždy dbali na svoj imidž.

Najviac som pribrala za posledné dva mesiace tehotenstva, čo som nečakala. Dovtedy to totiž bolo fajn, veľmi príjemné. Lenže keď som začala nekontrolovateľne priberať, povedala som si, že kašlem na to, bude ako bude. Dôležité bolo, nech sa dieťatko narodí zdravé a keď to moje telo potrebuje, nech sa obalí, kilá budem riešiť po pôrode. Chvalabohu, natrafila som na profesionálnu bielkovinovú diétu, s ktorou som začala, keď som prestala dojčiť. Najprv som samovoľne zhodila štyri kilá. Neskôr som už začala spolupracovať s nutričnou poradkyňou, obmedzila som múku a cukor. Je to asi jediná diéta, pri ktorej som mohla jesť mäso, slaninu. (smiech) Jedla som pravidelne, päťkrát denne, čo mi vyhovovalo. Som typ, ktorý potrebuje stále prijímať dávku energie, aby som ju mohla spáliť. Prišla som na to, ako moje telo funguje a toto je najvhodnejšia metóda, ktorá má udržuje v ideálnej váhe, aby telo aj duša spolu harmonizovali.